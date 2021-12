"NHL Winter Classic" auf PULS 24: Minnesota Wild vs. St. Louis Blues am 2. Jänner live

PULS 24 überträgt am Sonntag, den 2. Jänner, das "NHL Winter Classic 2022" Minnesota Wild vs. St. Louis Blues um 00:40 Uhr live und exklusiv im Free-TV.

Wien (OTS) - An diesem NHL MATCHDAY gibt es auf PULS 24 einen Leckerbissen für alle Fans des Eishockeysports zu sehen. Das "NHL Winter Classic 2022" steht am Programm. Im "State of Hockey" empfangen die Minnesota Wild die St. Louis Blues zum Duell unter freiem Himmel. Das große Freiluftspektakel markiert das NHL-Highlight zu Jahresbeginn für alle Fans weltweit und PULS 24 überträgt es live und exklusiv im Free-TV in der Nacht von 1. auf den 2. Jänner um 00:40 Uhr in die heimischen Wohnzimmer.



Das Spiel unter freiem Himmel ist die 14. Ausgabe des "NHL Winter Classic", das traditionell zu Jahresbeginn in Football- oder Baseball-Stadien ausgetragen wird. Spielstätte ist das "Target Field", normalerweise das Heimstadion des Major League Baseball Teams der Minnesota Twins, das im Jahr 2010 eröffnet wurde und knapp 40.000 Fans Platz bietet. Die Fans dürfen sich auf "old time hockey in the elements" freuen, die Temperaturen liegen im Winter in Minneapolis für gewöhnlich weit unter dem Gefrierpunkt.



Mit Reinhard Divis und Greg Holst stehen für dieses Saisonhighlight PULS 24-Kommentator Martin Pfanner gleich zwei Experten mit geballter NHL-Erfahrung zur Seite. Reinhard Divis kennt die Blues ganz genau, wurde er doch im Jahr 2000 von ihnen gedraftet. Der Goalie wurde damit zum ersten Österreicher in der NHL. Der Austro-Kanadier Greg Holst spielte für eines der Traditionsteams der NHL, die New York Rangers. Von 1975 bis 1978 streifte er sich das Trikot der "Blueshirts" über. In der Sendung wird auch ein Interview mit Marco Rossi zu sehen sein, der 20-jährige Vorarlberger sammelt aktuell beim Farmteam der Wild in der American Hockey League Spielpraxis. Er wurde im NHL-Draft 2020 an neunter Position von Minnesota gezogen und gilt als Österreichs größtes Eishockey-Talent und NHL-Hoffnung. Es ist alles angerichtet für eine große NHL-Nacht auf PULS 24!



NHL Winter Classic: Minnesota Wild vs. St. Louis Blues

Am Sonntag, 02.01.2022, um 00:40 Uhr live auf PULS 24



PULS 24 Hockey-Team:

Kommentator: Martin Pfanner

Experten: Reinhard Divis & Greg Holst



Die ICE Hockey League, die NHL und die National Football League live im Free-TV auf PULS 4 und PULS 24 und im Livestream in der ZAPPN App

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470