Darling Ingredients erwirbt Valley Proteins

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine fixe Vereinbarung zum Erwerb aller Aktien von Valley Proteins, Inc. für etwa 1,1 Milliarden US-Dollar in bar getroffen hat. Valley Proteins betreibt 18 große Anlagen für Tierkörperbeseitigung und die Entsorgung von Altspeisefetten im Süden, Südosten und mittleren Atlantik der USA. Valley beschäftigt 1.900 Angestellte und verfügt über einen Fuhrpark von 550 Fahrzeugen.

„Wir freuen uns, Valley Proteins in unsere globale Ingredients-Familie aufzunehmen, und wir erwarten, dass sich diese Akquisition nach der Integration positiv auswirken wird. In der sich entwickelnden Welt der nachhaltigen Entwicklung und der globalen Dekarbonisierung wird Valley Proteins das globale Angebot von Darling an Altfetten und -schmierstoffen ergänzen. Die neue Verbindung versorgt Darling mit zusätzlichen CO2-armen Rohstoffen für die Produktion von erneuerbarem Diesel und möglicherweise nachhaltigem Flugbenzin", erkäuterte Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer von Darling Ingredients. „Valley Proteins kann auf mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung wichtiger Dienstleistungen für die fleischverarbeitende Industrie und die Gastronomie zurückblicken, und unsere Teams werden sorgfältig daran arbeiten, diese Übernahme zügig abzuschließen", so Stuewe weiter.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Ablaufs der Hart-Scott-Rodino-Wartefrist.

Informationen zu Darling Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist ein weltweit führender Hersteller von organischen Inhaltsstoffen, der eine breite Palette nachhaltiger Protein- und Fettprodukte herstellt, und das Unternehmen ist gleichzeitig einer der größten Produzenten erneuerbarer sauberer Energie Darling ist auf fünf Kontinenten tätig und erfasst Abfallströme aus der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie, die zu speziellen Zutaten wie hydrolysiertem Kollagen, Speisefetten und Fetten in Futtermittelqualität, tierischen Proteinen und Mehlen, Plasma, Tierfutterzusätzen, Treibstoffrohstoffen und grüner Bioenergie weiterverarbeitet werden. Darling Ingredients wurde zu einem der 50 Nachhaltigkeits- und Klima-Führer in 2021 ernannt, um mehr zu erfahren Darling Ingredients: Das grünste Unternehmen der Welt - 50 Nachhaltigkeits- und Klima-Führer (50climateleaders.com). Das Unternehmen vertreibt seine Inhaltsstoffe rund um den Globus und arbeitet daran, unser Versprechen für eine bessere Zukunft zu stärken, indem wir Produktanwendungen für Gesundheit, Nährstoffe und Bioenergie entwickeln und gleichzeitig unsere Dienstleistungen für die Lebensmittelkette optimieren. Darling ist ein 50%iger Joint-Venture-Partner von Diamond Green Diesel (DGD), Nordamerikas größtem Hersteller von erneuerbarem Diesel, dessen Produkte den Ausstoß von Treibhausgasen (THG) im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen um bis zu 85 % reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.darlingii.com.

Safe-Harbor-Erklärung Einige der in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen sind vorausschauende Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und beziehen sich im Allgemeinen auf unsere Pläne, Ziele und Erwartungen für die Entwicklung unseres Geschäfts. Obwohl die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass die Pläne und Ziele, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, sind alle zukunftsgerichteten Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Plänen, Zielen und Erwartungen abweichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Melissa A. Gaither, VP Global Communications & Sustainability

mgaither @ darlingii.com

972-281-4478

Logo - https://mma .prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg