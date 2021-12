ORF III am Donnerstag: Serafin-Schwerpunkt zum 90. Geburtstag mit neuem Interview, Porträt, Operetten, Komödien u. v. m.

Mit: „Alle lieben Mister Wunderbar – Harald Serafin wird 90“, „Sonny Boys“, „Der Neurosen-Kavalier“, „Schon wieder Sonntag“ und „Die lustige Witwe“

Wien (OTS) - Sänger, Charmeur, Operettenstar, Publikumsliebling, Bühnenlegende – all das ist Harald Serafin, der am 24. Dezember 2021 seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. ORF III Kultur und Information gratuliert am Donnerstag, dem 30. Dezember, mit einem ganzen Programmtag im Zeichen des Jubilars. Auf dem Spielplan stehen Highlights aus dem Operettenfach ebenso wie Bühnenkomödien mit dem unverwechselbaren Künstler. Natürlich kommt auch die Lebensgeschichte des Stars nicht zu kurz: So zeigt ORF III etwa im Hauptabend das neue, ausführliche Interview „Alle lieben Mister Wunderbar – Harald Serafin wird 90“.

Den Schwerpunkt zum runden Geburtstag eröffnet ORF III um 11.35 Uhr mit einer Folge der RadioKulturhaus-Reihe „Aus dem Archiv“ aus dem Jahr 2016. Zu Gast bei Moderator Gerhard Tötschinger sind Kammersänger Harald Serafin und dessen Weggefährten Felix Dvorak, Daniela Fally und Mirjana Irosch. Anschließend, um 12.40 Uhr, geht es mit der Lehár-Operette „Die Lustige Witwe“ weiter, die 2005 bei den Seefestspielen Mörbisch inszeniert wurde. Unter der musikalischen Leitung von Rudolf Bibl ist Harald Serafin als Baron Mirko Zeta zu erleben. Danach stehen ab 15.15 Uhr zwei Komödien aus den Wiener Kammerspielen auf dem Programm, beginnend mit der 2001 aufgezeichneten Produktion „Der Neurosen-Kavalier“ mit Serafin in der Titelpartie. „Schon wieder Sonntag“ heißt es um 17.20 Uhr in der gleichnamigen Inszenierung von Helmuth Lohner aus dem Jahr 2015. Harald Serafin, Otto Schenk und Hilde Dalik setzen sich mit zentralen Fragen des Alterns auseinander, ohne dabei den Humor zu verlieren.

Dem Leben Serafins widmet sich ORF III ab 19.25 Uhr in zwei Sendungen: Zunächst zeigt das neue ORF-2-Porträt „Wunderbare Jahre – Harald Serafin zum 90. Geburtstag“ von Christian Reichhold den pointensicheren Entertainer auch als tiefsinnigen, geistreichen und seine Umwelt reflektierenden Zeitgenossen. In „Alle lieben Mister Wunderbar – Harald Serafin wird 90“ (20.15 Uhr) blickt der Jubilar gemeinsam mit Peter Fässlacher auf seine beindruckende Karriere zurück – von seiner Zeit als Operettensänger, über seine Begegnungen mit berühmten Persönlichkeiten bis hin zum Image des stets gut gelaunten „Mr. Wunderbar“. Zum Finale des Geburtstagsprogramms zeigt ORF III die 2008 entstandene Volkstheater-Inszenierung des Komödienhits „Sonny Boys“ (21.00 Uhr). Unter der Regie von Michael Schottenberg verkörpern Harald Serafin und Peter Weck die Schauspieler Willie und Al: Jahrzehntelang waren sie ein eingespieltes und äußerst erfolgreiches Komikerduo – bis sie sich auseinandergelebt haben. Als alte Herren tingeln sie separat in kleinen Nebenrollen durch die Theater- und Filmwelt, um sich ein bisschen Geld dazuzuverdienen. Bis Willies Neffe Ben (Alexander Jagsch) eines Tages auf die Idee kommt, die beiden Altstars für eine Fernsehshow noch einmal gemeinsam auf die Bühne zu bringen – und die alte Hassliebe wieder auflebt.

