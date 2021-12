Bis zu 809.000 sahen „Sisi“-Auftakt: Doppel-Finale der ORF-Eventreihe am 30. Dezember

Teile fünf und sechs ab 22.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Erfolgreicher Auftakt für die ORF-Eventreihe „Sisi“: Bis zu 809.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten gestern, am Dienstag, dem 28. Dezember 2021, die erste Doppel-Folge zur sechsteiligen neuen Historienproduktion in ORF 1 nicht verpassen. Teil eins der neu interpretierten und modern erzählten Geschichte der österreichischen Kaiserin verfolgten im Schnitt 644.000 bei einem Marktanteil von 22 Prozent, Teil zwei steigerte sich im Schnitt auf 732.000 Seher/innen und 26 Prozent Marktanteil. Besonders erfreulich war der Zuspruch in der jungen Zielgruppe E12–29 mit einem Marktanteil von 30 Prozent.

Nachdem heute ab 20.15 Uhr bereits die Episoden vier und fünf der ORF/RTL-Koproduktion zu sehen sind, in denen Dominique Devenport und Jannik Schümann als Sisi und Franz ihre junge Liebe und erste Elternschaft in einer sich weiter aufheizenden politischen Atmosphäre erleben, steht morgen, am Donnerstag, dem 30. Dezember, das Doppel-Finale auf dem Programm. Die Folgen fünf und sechs, in denen es zu familiären Schicksalsschlägen und weiterer politischer Eskalation kommt, sind ab 22.05 Uhr in ORF 1 zu sehen.

Folge 5 (Donnerstag, 30. Dezember, 22.05 Uhr)

Franz (Jannik Schümann) hat das Attentat in der Kirche nur knapp überlebt. Doch als es in Italien zu Aufständen gegen die Habsburger kommt, zieht er in den Krieg. Um den Soldaten ebenfalls beizustehen, hilft Sisi (Dominque Devenport) in einem Militärspital in Laxenburg mit und versorgt die Verwundeten. In Ungarn ist die Stimmung immer noch aufgeheizt. Sisi gelingt es, Franz zu überreden, während eines Empfangs in Budapest Graf Andrássy (Giovanni Funiati) zu treffen und einen Friedensvertrag auszuhandeln. Auf dem Höhepunkt der Festlichkeiten kommt es erneut zu einem gefährlichen Zwischenfall.

Folge 6 (Donnerstag, 30. Dezember, 22.55 Uhr)

Das neuerliche Attentat auf Franz (Jannik Schümann) konnte verhindert werden, doch das junge Kaiserpaar wird in Budapest von einem schrecklichen Schicksalsschlag getroffen. Die kleine Prinzessin Sophie stirbt. Sisi (Dominique Devenport) verfällt in tiefe Trauer und Franz entfernt sich immer mehr von ihr. In Europa stehen die Zeichen weiter auf Krieg, Napoleon III. beansprucht Teile der Habsburger-Ländereien in Italien für sich. Sisi weigert sich, aufzugeben und kämpft – für sich, ihr Volk und die Liebe zu Franz.

„Sisi“ wird österreichweit auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) angeboten.

„Sisi“ wurde produziert von Story House Pictures für RTL in Zusammenarbeit mit ORF und gefördert durch FilmFernsehFonds Bayern und German Motion Picture Fund. Den Weltvertrieb übernimmt Beta Film.

