Fleischhacker begrüßt zur humorigen Rückschau in ORF 1: „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2021“

Mit Kristan, Vitásek, Straßer, Athanasiadis, Gernot, Sarsam und Kulis am 30. Dezember um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - Eine fulminante Rückschau auf das ausklingende Jahr erwartet das Publikum am Donnerstag, dem 30. Dezember 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1, wenn es heißt: „Schluss mit lustig – Der satirische Jahresrückblick 2021“. Gerald Fleischhacker führt durch den Abend und begrüßt eine Riege der beliebtesten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes: Alex Kristan, Andreas Vitásek, Katharina Straßer, Caroline Athanasiadis, Viktor Gernot, Omar Sarsam und Gernot Kulis kommentieren die Ereignisse aus Innen- und Außenpolitik, Sport, Kultur und Chronik mit Humor und Pointe.

Caroline Athanasiadis nimmt etwa die halbherzige Klimapolitik der Weltmächte ins Visier und fragt sich, was die Herr -und Frauschaften in den Pausen des Klimagipfels wohl so besprochen haben. Katharina Straßer präsentiert die Premiere des neuen WhatsApp-Musicals „C(h)ats!“ und überlegt sich in einem Sketch mit Viktor Gernot, wie man wohl dereinst auf die Corona-Zeit zurückblicken wird. Dieser wirft danach einen Blick quer durchs Land zu den skurrilsten Ereignissen in den einzelnen Bundesländern. Andreas Vitásek verbeißt sich in der Zwischenzeit in die innenpolitischen Ereignisse ebenso wie in die der Tierwelt, die 2021 ja völlig verrückt gespielt hat. Omar Sarsam hat, wie viele andere, eine Familie zu Hause und da gibts selbst für einen Arzt nichts auf Krankenschein dagegen, eventuell noch ein Lied. Alex Kristan analysiert in fulminanter Weise als Hans Krankl das Geschehen auf der Welt und am Ende nimmt Gernot Kulis das Jahr sportlich und gibt uns als Kanzler Schmähhammer Anweisungen für ein glückliches 2022. Host Gerald Fleischhacker wirft auch das ein oder andere Thema ein. Etwa, wie es denn eigentlich mit Brexit und Megxit weitergeht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at