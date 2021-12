Fröhliche Weihnachten mit René Rumpold im Haus der Barmherzigkeit

Über 30 Jahre lang schon erfreut Künstler René Rumpold zu Weihnachten Bewohner*innen, Angehörige und Mitarbeiter*innen des Haus der Barmherzigkeit mit einem Liedernachmittag.

Wien (OTS) - Jahr für Jahr spendet René Rumpold zu Weihnachten etwas sehr Wertvolles – seine Zeit, die er am 24. Dezember den Bewohner*innen im Pflegekrankenhaus Seeböckgasse schenkte. Mit im Gepäck hatte er klassische Weihnachtslieder, besinnliche Zeilen, Fröhliches und Nachdenkliches. Gemeinsam mit Pianist Axel Ramerseder sorgte der Künstler wieder für unterhaltsame Momente auf der Multiple Sklerose Station Lazarus. Für die Bewohner*innen, ihre Angehörigen und die Mitarbeiter*innen ist dieser Liedernachmittag bereits fester Bestandteil des Heiligen Abends geworden. Ins Leben gerufen wurde die schöne Tradition von Schauspielerin Elfriede Ott.

Eine ganz besondere Zeitspende

„Etwa 30 Jahre verbrachte ich den Nachmittag des Heiligen Abends mit meiner geliebten Freundin und Kollegin Elfriede Ott, um den an Multiple Sklerose erkrankten Damen und Herren ein wenig Freude zu bringen. Seit dem Ableben von „Evi“ singe ich nun in Begleitung meines lieben Pianisten-Kollegens Axel Ramerseder. Ein Weihnachten ohne diese lieben Patientinnen und Patienten, ihre Verwandten, die wunderbaren Pflegerinnen und Pfleger wäre kein Weihnachten mehr für mich,“ zeigt er sich dankbar und wünscht dem Haus der Barmherzigkeit (HB) frohe Festtage.

HB Institutsdirektor Christoph Gisinger freut sich besonders, dass dieser schöne Liedernachmittag wieder stattgefunden hat und betont die Bedeutung dieser ganz speziellen Zeitspende für die Bewohner*innen: „Die meisten Menschen feiern Weihnachten im Kreis ihrer Familie. Umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass René Rumpold diesen ganz besonderen Feiertag seit so vielen Jahren unseren pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern widmet. Danke!“

Weihnachten im Haus der Barmherzigkeit

Weihnachten nicht mehr im gewohnten Umfeld und im Kreise der Familie feiern zu können – das trifft auch auf viele Bewohner*innen des Haus der Barmherzigkeit zu. Die rund 1.800 Mitarbeiter*innen und viele Ehrenamtliche im HB geben auch an den Weihnachtsfeiertagen ihr Bestes, damit die ihnen anvertrauten, pflegebedürftigen und chronisch kranken Menschen die magische Advents- und Weihnachtszeit voller Freude erleben können.



Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sieben Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1250 geriatrische Bewohner*innen. Wir begleiten darüber hinaus rund 430 Menschen mit komplexen Behinderungen unterschiedlichen Alters in unseren 14 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag. www.hb.at/

