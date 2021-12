Letzte Chance für das Weihnachtszuckerl

Gastrogutscheine werden unter allen Einsendern verlost – Bis zu 100 Euro Geld zurück - Rechnungen bis 31.12. hochladen

Wien (OTS) - Es ist nicht mehr viel Zeit, um die Rechnungen des Weihnachtsshoppings am Einkaufswochenende 18. und 19. Dezember hochzuladen. Wer bis morgen seinen Einkaufsbeleg auf wiener-weihnachtszuckerl.at hochlädt, nimmt noch an der Verlosung von Gastrogutscheinen, zur Verfügung gestellt von Wirtschaftskammer Wien und Stadt Wien, teil.

„Die Vorweihnachtszeit gehört für den Wiener Handel zur umsatzstärksten Zeit des Jahres. Leider machte unseren Betrieben die Pandemie auch diesmal wieder einen Strich durch die Rechnung. Mit dem Wiener Weihnachtszuckerl konnten wir zusätzliche Shopping-Anreize schaffen – und jetzt gilt es den Bonus dafür, nämlich das Cashback in Form von Gastrogutscheinen, auch abzuholen. Deshalb schnell die Rechnung hochladen und dann auch die Gastronomie unterstützen“, erinnert Margarethe Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien an den Einsendeschluss.

So funktioniert die Aktion im Detail

Bis 31.12. kann jede Person ab 16 Jahren eine Rechnung hochladen. Ein Wohnsitz in Wien ist dafür nicht erforderlich – nur eingekauft muss man in Wien haben, und zwar in einem Wiener Geschäft des stationären Handels am 18. oder 19.12.. Einkäufe bei Unternehmen, die im letzten Lockdown offenhalten durften (Supermärkte, Apotheken, Geschäfte des täglichen Bedarfs, Tabak-Trafiken und ähnliches), können nicht eingereicht werden. Weitere Infos dazu im Internet unter wiener-weihnachtszuckerl.at.

So werden die Ausgaben refundiert:

Bei einem Einkaufswert von 1-50 Euro gibt es einen Gastro-Gutschein im Wert von 25 Euro.

Bei einem Einkaufswert von 51-100 Euro gibt es Gutscheine im Wert von 50 Euro.

Bei einem Einkaufswert von 101-150 Euro gibt es Gutscheine im Wert von 75 Euro.

Bei einem Einkaufswert von 151-200 Euro und mehr gibt es Gutscheine im Wert von 100 Euro.

Jede Person kann nur einmal teilnehmen. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Die Gastrogutscheine können bei den teilnehmenden Wirts- und Kaffeehäusern eingelöst werden.

