Volkshilfe: Fenninger fordert erneut Bonus für Pflegepersonal

Nach den vielen Turbulenzen braucht es in der Bundesregierung den klaren Fokus auf das wichtigste Thema

Wien (OTS) - Durch die vielen Regierungskrisen und Turbulenzen ist die Pandemie zeitweise in den Hintergrund getreten, das hat sich bitter gerächt. Jetzt kommt die Omikron-Variante, und die diversen Szenarien lassen Schlimmes befürchten.



„Viele Mitarbeiter*innen leiden unter der dauerhaften Überlastung, zusätzlich zu COVID-Erkrankungen gibt es auch Ausfälle durch burn-outs und Kündigungen. Wir haben jahrelang darauf hingewiesen, dass die Personalkrise auch eine Versorgungkrise auslösen wird, jetzt ist es soweit. Die Omikron-Welle wird die schon jetzt angespannte Pflege- und Betreuungssituation über die Grenzen hinaus belasten“, so der Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger.

Sofortbonus für die Leistungen

Die Politik muss jetzt handeln, damit die Mitarbeiter*innen in dieser Krisensituation gehalten werden können. Für Fenninger bedeutet das „die sofortige Auszahlung eines Bonus von 800 Euro an alle Mitarbeiter*innen, die mindestens sechs Monate seit Beginn der Pandemie im März 2020 in der Pflege und Betreuung beschäftigt waren. Wir brauchen dieses klare Signal der Anerkennung und Wertschätzung. Die teilweise langwierige und beschämende Nicht-Umsetzung des ersten Bonus hat noch zusätzlich viel kaputt gemacht“



Dauerhafte Lösungen

Aber es braucht noch mehr. „Die Arbeitsbedingungen können wir nur verbessern, wenn wir bis 2030 rund 70000 zusätzliche Betreuungskräfte gewinnen. Das ist eine enorm hohe Zahl. Ohne dieses Betreuungspersonal können wir die Betreuungsschlüssel nicht ändern und damit auch die dauerhafte Überlastung nicht beenden. Daher fordern wir eine generelle Gehaltserhöhung von 500 Euro über die Berufsgruppen für alle Menschen im Sozial- und Gesundheitsbereich, die direkt mit Klient*innen arbeiten. Wir werden diese Personalkrise nur durch einen Mix aus anerkennender Bezahlung und verbesserten Rahmenbedingungen bewältigen können. Die Politik ist am Zug, in dieser Krise rasch zu handeln“, so Direktor Fenninger abschließend.





