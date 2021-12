Mindbase.at unterstützt bei Umsetzung der Neujahrsvorsätze

Weniger Alkohol, keine Zigaretten, Kiffen aufhören: Kostenlose Online-Angebote können helfen.

Wien (OTS) - Laut aktuellen Umfragen haben etwa 35 Prozent der Menschen in Österreich Vorsätze für das Jahr 2022 gefasst. Weniger Alkohol zu trinken und das Rauchen zu beenden stehen dabei wie fast in jedem Jahr recht weit oben in der Liste. E-Mental Health Programme können bei der Umsetzung und bei der erfolgreichen Durchführung helfen. Die Website mindbase.at des Instituts für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien versteht sich als Plattform für qualitativ hochwertige und wissenschaftlich geprüfte Programme zur Förderung psychischer Gesundheit. Programme zur Reduktion des Alkoholkonsums und des Tabak- oder Cannabiskonsums sind ebenso zu finden, wie das Online-Selbsthilfeprogramm “genug gespielt“ zur Reduktion von Glücksspiel. Allen Programmen ist gemeinsam, dass sie kostenlos und vollkommen anonym sind.

„Wie bei allen Vorsätzen, sind die Motivation zu Veränderung und die ersten Schritte entscheidend. Unsere E-Mental-Health-Programme bieten hier eine echte Unterstützung an und funktionieren. Das haben tausende Programmteilnehmer*innen in den vergangenen Jahren bewiesen“, sagt der Koordinator für Psychiatrie, Sucht-und Drogenfragen der Stadt Wien, Ewald Lochner. Die Online-Programme stellen eine wichtige Ergänzung für das Gesundheitssystem dar.

„Die digitalen Maßnahmen haben eine Vielzahl von Vorteilen“, betont Lisa Brunner, Leiterin des Instituts für Suchtprävention. „Mit digitalen Angeboten können andere Zielgruppen angesprochen werden, als dies auf dem herkömmlichen Wege der Fall ist. Die Programmziele – ob Reduktion des Konsums bzw. Veränderung des Verhaltens, oder Abstinenz, werden dabei selbst gesteckt Außerdem können die Online-Programme bequem von zu Hause aus 24 Stunden am Tag genutzt werden“, so Brunner.

Die Reduktionsprogramme alkcoach.at, canreduce.at und genuggespielt.at sind sechs bis achtwöchige Online-Selbsthilfe-Programme zur Verringerung des Alkohol-, Cannabiskonsums bzw. der Glücksspielfrequenz. Wissenschaftliche Studien begleiten die Programme und haben deren positive Wirkung bestätigt.

Website: www.mindbase.at

