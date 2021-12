Waymo und Zeekr arbeiten gemeinsam an einem vollelektrischen, vollautonomen Ride-Hailing-Fahrzeug

Hangzhou, China und San Francisco, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Zeekr, die Premium-Elektromarke der Geely Holding Group (Geely), wird mit Waymo bei der Entwicklung eines neuen reinen Elektrofahrzeugs für den Einsatz in der autonomen Waymo One Ride-Hailing-Flotte in den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten.

Das Programm wird erklärt / Der Plan.

Das neue Mobilitätsfahrzeug wird in der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von Zeekr, dem CEVT (China Europe Vehicle Technology Centre) in Göteborg, Schweden, entworfen und entwickelt. Das CEVT hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Fahrzeugen der Spitzenklasse für die gesamte Geely Holding Group. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Zeekr das zukünftige Fahrzeug auf der Grundlage einer neuen proprietären und quelloffenen Mobilitätsarchitektur entwerfen und entwickeln. Waymo wird die Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten in Empfang nehmen und dann seinen vollständig autonomen Waymo Driver in die Fahrzeugplattform integrieren.

Das neue Fahrzeug wird von Anfang an fahrerorientiert konzipiert und setzt damit neue Maßstäbe für autonome Fahrzeuge. Das neue Zeekr-Fahrzeug wurde für autonome Anwendungsfälle entwickelt und wird mit einer vollständig konfigurierbaren Kabine ausgestattet sein, die sowohl mit als auch ohne Fahrersteuerung auf die Anforderungen der Fahrer für die unbemannte Waymo One Ride-Hailing-Flotte in den USA zugeschnitten werden kann.

Zeekr wurde Anfang 2021 als globale Technologie- und Mobilitätsmarke mit Design- und Entwicklungsressourcen in Schweden gegründet. Das erste Modell von Zeekr, der 001, wurde im April 2021 vorgestellt, die Auslieferung begann im Oktober desselben Jahres.

Zitate / Was man sagt.

Andy An, CEO von Zeekr Technology: „Zeekr wurde auf der Grundlage der Ideale von Gleichheit, Vielfalt und Nachhaltigkeit gegründet. Indem wir ein strategischer Partner und Fahrzeuglieferant für die Waymo One-Flotte werden, können wir unsere Erfahrungen, Ideale und unser Fachwissen bei der Zusammenarbeit an einem vollelektrischen Fahrzeug einbringen, das den Anforderungen von Waymo für dieses schnell wachsende Segment auf dem globalen Markt für nachhaltiges Reisen entspricht."

