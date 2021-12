Wöginger: Frühstarterbonus ist Signal an Frauen und all jene, die früh zu arbeiten begonnen haben

ÖVP-Klubobmann: Von 11.000 Personen haben 2021 nur zwei Frauen von ,Hacklerregelung‘ profitiert – Pensionssystem wird nun gerechter und bringt bis zu 840 Euro pro Jahr

Wien (OTS) - „Mit der Einführung des ,Frühstarterbonus‘ wird unser Pensionssystem zu einem gerechteren System, das die Lebensrealitäten der arbeitenden Menschen besser widerspiegelt und mit bis zu 840 Euro pro Jahr vor allem den Frauen hilft“, sagt heute, Dienstag, ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger zum Frühstarterbonus. Grundsätzlich sei das Pensionssystem in Österreich gut aufgestellt, man müsse aber auch „mehr Nachhaltigkeit ins System bringen“. Es gelte, frühere Wahlzuckerln von SPÖ und FPÖ zurückzuschrauben und wieder eine gerechte Lösung – „wie wir sie vor über zehn Jahren mit der SPÖ bereits eingeführt haben“ – zu installieren.

„Alleine im letzten Jahr haben 11.000 Personen die ‚Hacklerregelung‘ in Anspruch genommen, darunter waren gerade einmal zwei Frauen. Diese Schieflage wird nun korrigiert.“ Denn, so der Klubobmann weiter: „Vor allem Frauen, die früh zu arbeiten begonnen haben – etwa als Verkäuferinnen und Bürokauffrauen – werden vom Frühstarterbonus profitieren.“ Diese würden bis zu 60 Euro pro Monat an Pension dazu erhalten. Der Frühstarterbonus soll mit Auslaufen der Abschlagsfreiheit mit 1. Jänner 2022 starten.

Um wirklich jene zu unterstützen, die nach der Pflichtschule zu arbeiten oder eine Lehre begonnen haben, soll es daher den Frühstarterbonus geben. Einen Anspruch auf diesen Bonus sollen jene haben, die zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr mindestens zwölf Monate beschäftigt waren und insgesamt zumindest 25 Jahre Beiträge zur Pensionsversicherung geleistet haben. Jedes Monat zwischen 15 und 20 Jahren wird mit einem Euro bewertet – bei maximal fünf Beitragsjahren ergeben sich somit bei Pensionsantritt 840 Euro pro Jahr. „Wir führen diesen Bonus ein, weil davon insbesondere jene profitieren, die gleich nach der Pflichtschule zu arbeiten begonnen oder eine Lehre angefangen haben. Mit dem Frühstarterbonus wird das Pensionssystem wieder gerechter", unterstreicht der Klubobmann.

„Wir schaffen damit ein gerechtes System und unterstützen vor allem jene, die unmittelbar nach der Pflichtschule mit einer beruflichen Tätigkeit begonnen haben“, schließt Wöginger. (Schluss)

