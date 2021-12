SternsingerInnen zu Besuch bei Sobotka im Parlament

Nationalratspräsident dankt für ehrenamtliches Engagement für Menschen in Not

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka empfing heute SternsingerInnen der Pfarre Waidhofen an der Ybbs im Parlament. Die SternsingerInnen übermittelten Sobotka und dem Hohen Haus ihre Friedensbotschaft für das Jahr 2022 und baten um Unterstützung für die indigenen Völker im brasilianischen Amazonas-Regenwald.

Sobotka dankte für das zivilgesellschaftliche Engagement der Dreikönigsaktion der katholischen Jungschar und überreichte eine Spende. "Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen Jahr für Jahr von Haus zu Haus gehen, das Bewusstsein der Solidarität transportieren und um Spenden für jene bitten, die es dringend brauchen. Die Dreikönigsaktion lebt von ehrenamtlichem Engagement. Ich hoffe, ihr werdet überall in Österreich offene Türen finden", so der Nationalratspräsident. Das Parlament sei sich der Bedeutung des Amazonas-Gebietes und der indigenen Völker bewusst und habe sich Initiativen wie den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SGDs) verschrieben.

Bis 9. Jänner ziehen Kinder der Katholischen Jungschar als Caspar, Melchior und Balthasar von Haus zu Haus in Österreich und sammeln Spenden für Menschen in Not. Die Spenden sollen in diesem Jahr schwerpunktmäßig indigenen Völker im brasilianischen Amazonas-Regenwald zugutekommen.

"Die SternsingerInnen bringen den Segen und die weihnachtliche Friedensbotschaft. Wir brauchen auch mehr Gemeinschaft und ein echtes Miteinander - in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt. Bei der heurigen Sternsingeraktion stehen wir speziell den indigenen Völkern im brasilianischen Amazonasgebiet zur Seite. Der Schutz ihrer Landrechte ist zugleich Klimaschutz, weil der Regenwald die grüne Lunge der Erde ist", so die Vorsitzende der Katholischen Jungschar Teresa Millesi.

Traditionsgemäß galt der erste Besuch der SternsingerInnen gestern Kardinal Christoph Schönborn. Am 3. Jänner begrüßt Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures die SternsingerInnen im Hohen Haus. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie auf der Website des Parlaments.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl