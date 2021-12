ORF III am Mittwoch: Finale für neuen „Erbe Österreich“-Vierteiler „Habsburgs heimliche Herrscherinnen: Auf den Thronen der Welt“

Außerdem: „Habsburgs verkaufte Töchter“, „Habsburg und der Dom – St. Stephan unter dem Doppeladler“ und „Maximilian und sein Tirol“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Mittwoch, dem 29. Dezember 2021, den finalen Teil des neuen „Erbe Österreich“-Vierteilers „Habsburgs heimliche Herrscherinnen“, gestaltet von Pamela Milkowski. Präsentator Friedrich von Thun erzählt im letzten Film, wie die Habsburgerinnen durch gezielte Heiratspolitik „Auf den Thronen der Welt“ (20.15 Uhr) landeten und wie sie ihre gewonnene Macht zu nutzten wussten. Maria Theresias Tochter Marie Antoinette war eher ein politisch unbeflecktes „Party-Girl“ als Königin. Nach ihrer Verhaftung durch die Revolutionäre hingegen dachte sie strategisch und verriet die französischen Aufmarschpläne nach Wien. Als dies aufflog, wurde sie hingerichtet. Marie Louise sollte als habsburgisches Faustpfand Napoleon befrieden und eine europäische Superdynastie aus Habsburg und Frankreich begründen. Der Plan scheiterte nur am Ende Napoleons. Maria Theresias zehnte Tochter hingegen, Maria Karolina, kämpfte von Italien aus verbissen gegen das napoleonische Regime und erwarb sich so den Ruf, „die gefährlichste Frau Europas“ zu sein. Mariana de Austria regierte zwölf Jahre lang Spanien und seine reichen Kolonien. Und Charlotte von Belgien drängte Franz Josephs Bruder Maximilian dazu, die mexikanische Krone anzunehmen, und ritt ihn damit in ein tödliches Abenteuer hinein.

Tiefer in die Ränkespiele rund um die Heiratspolitik der Habsburger taucht anschließend „Habsburgs verkaufte Töchter“ (21.05 Uhr) ein. Danach um 21.55 Uhr widmet sich „Erbe Österreich“ außerdem „Habsburg und der Dom – St. Stephan unter dem Doppeladler“, bevor der „Erbe Österreich“-Abend mit „Maximilian und sein Tirol“ (22.45 Uhr) schließt.

