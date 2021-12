ORF-III-„Wir spielen für Österreich“ zu Silvester: „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Wiener Staatsoper

Am 31. Dezember um 20.15 Uhr in „Erlebnis Bühne“

Wien (OTS) - Zum krönenden Abschluss eines erneut herausfordernden Jahres überträgt ORF III Kultur und Information im Rahmen von „Wir spielen für Österreich“ zum Jahreswechsel bereits zum zweiten Mal den Silvester-Klassiker „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Wiener Staatsoper. Unter der Leitung von Bertrand de Billy gibt heuer der österreichische Heldentenor Andreas Schager sein Staatsopern-Rollendebüt als Eisenstein. „Die Fledermaus ist der Klassiker unter den Operetten und die Wiener Staatsoper ist der beste Ort, um diesen Klassiker authentisch auf die Bühne zu bringen. Besser geht’s nicht!“, so Schager. In der zeitlosen Inszenierung von Otto Schenk singt die US-amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sørensen erstmals am Haus am Ring die Partie der Rosalinde: „Für mich persönlich ist es eine große Ehre, diese tolle österreichische Dame zu verkörpern – besonders hier in ihrer, wie ich als Rosalinde singe, ‚Heimat so wunderbar‘!“. Schauspieler Peter Simonischek verkörpert auch heuer den Frosch in dieser Produktion. In weiteren Rollen sind Vera-Lotte Boecker als Adele, Clemens Unterreiner als Dr. Falke, Hiroshi Amako als Alfred, Christina Bock als Prinz Orlofsky, Robert Bartneck als Dr. Blind, Ileana Tonca als Ida und Wolfgang Bankl als Frank zu erleben.

Johann Strauß‘ „Fledermaus“ gilt als Höhepunkt der Wiener Operettenära und ist seit der Uraufführung am 5. April 1874 eng mit der Stadt Wien verbunden. Neben mitreißenden und feinsinnigen Kompositionen sowie nur so von Ironie und Scharfsinn strotzenden Texten begeistert das Meisterwerk in seiner Gesamtheit und verspricht einen rauschenden Operettenabend.

„Die Fledermaus“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream sowie nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Außerdem überträgt myfidelio (www.myfidelio.at) die Operette live um 19.00 Uhr aus dem Haus am Ring.

Das ORF-III-Programm zum Jahreswechsel im Detail:

Am Freitag, dem 31. Dezember, startet ORF III ab 10.05 Uhr mit zwei Folgen „Was lachen Sie“ mit Texten von Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Otto Reutter und Hugo Wiener humorvoll in den Tag. Danach sorgt Otto Schenk mit sechs Erfolgsprogrammen für beste Unterhaltung: „Alte Hüte aus Wien“ (12.00 Uhr), „Lacherfolge mit Otto Schenk und Helmut Lohner“ (13.15 Uhr), „Sternstunden und alte Hüte“ (14.50 Uhr), „Perlen des Humors“ (16.45 Uhr), „Selten so gelacht“ (17.50 Uhr) und „Sternstunden des Humors“ (19.00 Uhr). Anschließend an die live-zeitversetzte Übertragung der „Fledermaus“ (20.15 Uhr) aus der Wiener Staatsoper laden Ani Gülgün-Mayr und Michael Schottenberg zum unterhaltsamen „Jahresausklang mit ORF III“ (23.05 Uhr). Diese außergewöhnliche Silvesterparty führt das Publikum mit musikalischer Begleitung durch die Welt der beliebtesten Melodien und lustigsten Bräuche rund um das Neujahrsfest. Dabei steht Tango tanzen wie in Uruguay, Mandarinen ins Wasser werfen wie in China und Altlasten schreddern wie in Argentinien auf dem Programm. Und natürlich darf Väterchen Frost, der Geschenke bringt, nicht fehlen.

Am Samstag, dem 1. Jänner 2022, startet ORF III mit einer Ausgabe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.45 Uhr) ins neue Jahr. Um 10.00 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ den Neujahrsgottesdienst „Hochfest der Gottesmutter Maria aus Eisenstadt“. Ab 11.50 Uhr stehen dann fünf Komödien mit Publikumsliebling Peter Alexander auf dem ORF-III-Spielplan: „Das haut hin“, „Salem Aleikum“ (13.30 Uhr), „Hilfe, meine Braut klaut“ (15.00 Uhr), „Hochzeitsnacht im Paradies“ (16.40 Uhr) und der 1961 entstandene Operettenfilmklassiker „Die Fledermaus“ (18.50 Uhr). Um 20.15 Uhr musizieren schließlich die Wiener Philharmoniker beim diesjährigen „Neujahrskonzert“ unter der Leitung von Daniel Barenboim.

