„Stöckl Spezial“ zum Jahresende: Christoph Wenisch, Verena Altenberger, Anna Kiesenhofer und Philipp Blom bei Barbara Stöckl

Am 30. Dezember um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In dieser „Stöckl Spezial“-Ausgabe zum Jahresende will Barbara Stöckl gemeinsam mit ihren Gästen – Infektiologe Christoph Wenisch, Schauspielerin Verena Altenberger, Olympia-Siegerin Anna Kiesenhofer, Historiker und Autor Philipp Blom – am Donnerstag, dem 30. Dezember 2021, um 22.30 Uhr in ORF 2 deren Sicht auf diese herausfordernde Zeit vertiefen und gleichzeitig nach vorne blicken:

Christoph Wenisch ist Infektiologe und Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten der Klinik Favoriten. Er hat das zweite Pandemiejahr aus nächster Nähe miterlebt. Was sind seine Hoffnungen für die Zukunft und was hat ihn das Jahr 2021 auf persönlicher Ebene gelehrt?

Für Rennradfahrerin Anna Kiesenhofer war es DAS Jahr ihrer Karriere! Bei den Olympischen Spielen in Tokio holte die Niederösterreicherin als Außenseiterin Gold. Die studierte Mathematikerin hat einen ganz individuellen Blick auf die Welt und das Thema Erfolg und lehrt einen vor allem eines: den Glauben an sich selbst.

Schauspielerin Verena Altenberger hat sich diesen Sommer einen Kindheitstraum erfüllt: Sie spielte die Rolle der Buhlschaft im „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen und begeisterte Publikum und Kritik. Was hat die gesellschaftspolitisch engagierte Salzburgerin dieses Jahr sonst noch bewegt?

„Der Mensch lernt nicht durch Argumente, sondern nur durch Erfahrungen“, sagt Historiker und Autor Philipp Blom. Bekannt für seine pointierten Beobachtungen menschlichen Verhaltens blickt er auf ein anstrengendes Jahr zurück, das auch für ihn persönlich einige Herausforderungen bereithielt: Er erkrankte selbst an Corona und schrieb während des Lockdowns seinen ersten Roman.

