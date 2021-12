Relaunch der Praxisplatzbörse der NÖ Landwirtschaftlichen Fachschulen

LR Teschl-Hofmeister: Wertvolle Orientierungshilfe für Schülerinnen und Schüler

St.Pölten (OTS) - Die Absolvierung des sogenannten Pflichtpraktikums ist für die Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschulen in Niederösterreich ein wesentlicher Teil der Ausbildung. Um die Suche nach einem passenden Betrieb für das viermonatige Praktikum zu erleichtern wurde die Praxisplatzbörse für alle Fachrichtungen völlig neu überarbeitet und deutlich erweitert und ist unter www.lako.at/praxisplatzboerse zu finden.

„Die neu gestaltete Praxisplatzbörse bietet für die Schülerinnen und Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschulen in Niederösterreich eine wertvolle Orientierungshilfe, um einen geeigneten Betrieb zu finden. Das Praktikum ist ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung auf das Berufsleben und ein bedeutender Schritt zur Selbständigkeit“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die weiter ausführt: „Aber auch die Betriebe profitieren von den jungen Beschäftigen auf Zeit. Ein frischer Blick von außen kann auch neue Sichtweisen eröffnen. Zudem sind die Praktikantinnen und Praktikanten von heute häufig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen“.

„Unser Ziel ist die Suche nach einem passenden Praxisplatz für die Schülerinnen und Schüler so einfach wie möglich zu gestalten. Daher haben wir die Praxisplatzbörse auf neue Beine gestellt, damit man sich einen informativen Überblick über die angebotenen Stellen verschaffen kann“, betont LAKO-Leiterin Martina Piribauer. „Aber auch Betriebsleiterinnen und -leiter können über diese Plattform mit den Praktikantinnen und Praktikanten auf direktem Weg in Kontakt treten. Für landwirtschaftliche Betriebe, die eine Praxisstelle anbieten, besteht unter https://lako.at/praxisplatz-eintragung die Möglichkeit sich kostenlos einzutragen“, so Piribauer.

Alle Sparten landwirtschaftlicher Betriebe sind als Praxisplätze gefragt. Dies reicht von Betrieben mit Nutztierhaltung, über den Ackerbau bis hin zur Forstwirtschaft. Aber auch Spezialisierungen wie Sonderkulturen, Almbewirtschaftung und der ökologische Landbau sind im Portfolio. Ebenso umfasst die Praxisplatzbörse Betriebe mit Wein-und Obstbau, Garten- und Gemüsebau, Pferdewirtschaft, Direktvermarktung, Buschenschank, Betriebs- und Haushaltsmanagement, Urlaub am Bauernhof, Schule am Bauernhof und Green-Care-Höfe.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

