Sprache wertvoll fördern: Interaktiver ÖIF-Wortschatzkalender für elementarpädagogische Einrichtungen

Kalender mit Suchaufgaben und 380 Stickern bietet täglich Sprechanlässe zum Deutschlernen / ÖIF-Lernmaterialien für Kinder ab drei Jahren für die frühe Sprachförderung

Wien (OTS) - Das Erlernen der deutschen Sprache im Kindergarten ist eine wesentliche Voraussetzung für den Eintritt ins Schulsystem. Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) fördert die frühe Sprachförderung von Kindern und stellt ein umfangreiches Angebot an Materialien zum Einsatz in der elementarpädagogischen Praxis bereit. Ein neuer, interaktiver Wortschatzkalender bietet tägliche Anregungen und Aufgaben zur Wortschatzerweiterung von klein auf. Entwickelt von Elementarpädagoginnen und -pädagogen, ermöglicht er die spielerische und abwechslungsreiche Sprachförderung für Kinder ab drei Jahren.

Von Anfang an: Deutscherwerb spielerisch fördern

Mit täglichen Suchaufgaben, detailreichen Illustrationen und über 380 Stickern bietet der Kalender zahlreiche Sprechanlässe und fördert die spielerische Deutschförderung im Kindergarten. Einfache Anleitungen zu den Aufgaben und ergänzende Arbeitsblätter findet man im eigens entwickelten pädagogischen Begleitheft. Verschickt wird der Sprachförderkalender an über 800 Kindergärten, an denen eigenes Sprachförderpersonal zum Einsatz kommt, und Expertinnen und Experten sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Elementarbereich in ganz Österreich.

Daniela Berger, Leiterin des Bereichs Sprache des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF), betont: „Damit auch Kinder aus nicht-deutschsprachigen Familien im österreichischen Schul- und Bildungssystem ihre Chancen nutzen können, müssen sie möglich früh möglichst gut Deutsch lernen. Mit dem Wortschatzkalender, eigenen Kinderbüchern und dem breiten Angebot an weiteren Materialien unterstützt der ÖIF Pädagoginnen und Pädagogen dabei, Kinder in elementarpädagogischen Einrichtungen beim Deutschlernen bestmöglich zu fördern.“

Sprache wertvoll fördern: ÖIF-Materialien von Pädagog/innen entwickelt

Entwickelt werden alle ÖIF-Lernmaterialien von erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen für die praktische Verwendung im Kindergartenalltag. Bei der Erstellung der Lernmaterialien fließen interdisziplinäres Wissen aus Pädagogik, Sprachwissenschaft und Verlagswissenschaft sowie neueste Erkenntnisse aus dem Sprachförderbereich ein. Alle Materialien zur Sprachförderung beinhalten umfangreiches Begleitmaterial, um Kinder aktiv einzubinden und zum Mitmachen und Lernen anzuregen.

Aus der Reihe „Sprache wertvoll fördern“ des ÖIF stehen zur Verfügung:

ÖIF-Wortschatzkalender

Der Wortschatzkalender bietet jeden Tag viele Anregungen zum Deutschlernen sowie spielerische Aufgaben, um den Wortschatz zu erweitern.





„Cleo Klang“ ist ein facettenreiches Vorlesebuch (inkl. Audio-CD und kostenlosen Begleitmaterialien), das Kinder ab 4 Jahren auf unterhaltsame Weise in die Welt der Klänge entführt und dabei den Spracherwerb fördert.





Das Buch „Schau, ein Kakadu“ mit vielfältigem pädagogischen Begleitmaterial fördert Kinder beim Deutschlernen und macht sie mit der Welt der Kunst vertraut.





Die Wimmelbildmappe enthält ein umfangreiches Materialienpaket, das aus vier Wimmelplakaten, einem Anleitungsheft für Pädagoginnen und Pädagogen und einem Materialienheft mit Übungsvorlagen und Spielkarten besteht.





Das Kinderbuch „Bakabu. Abenteuer im Weltraum“ (inkl. Audio-CD und Begleitmaterialien) dient der Sprachförderung und vermittelt Grundwerte des Zusammenlebens wie Gemeinschaft, Toleranz, Offenheit, Verantwortung für die Umwelt.





ÖIF-Kinderbücher und Begleitmaterialien – Jetzt bestellen!

Interessierte Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen, Eltern und im Sprachbereich tätige Personen können den neuen Wortschatzkalender sowie weitere ÖIF-Kinderbücher und ergänzende Begleitmaterialein zur frühen Sprachförderung unter www.integrationsfonds.at/sprachfoerderung bestellen. Weitere Deutschlernangebote des ÖIF finden Sie unter www.sprachportal.at

