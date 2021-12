Start für vierteilige ORF-Reihe „Eingeschenkt – Bierkultur in Österreich“

Am 29. Dezember um 17.40 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 29. Dezember 2021, startet um 17.40 Uhr in ORF 2 die vierteilige Serie „Eingeschenkt – Bierkultur in Österreich“ über die Tradition der Braukunst in Österreich mit der ersten Folge „Malz, der Körper des Bieres“. In den weiteren Sendungen werden die anderen Hauptzutaten beleuchtet: Am 30. Dezember „Hefe, das Geheimnis des Bieres“, am 3. Jänner 2022 „Hopfen, die Seele des Bieres“ und am 4. Jänner „Wasser, der Quell des Bieres“.

Von Wissenswertem rund um die Geschichte und Tradition der Bierkultur in Österreich, über die Regionen, die Vielfalt von Bieren, die Traditionsbrauereien und die innovative, kreative Craft Beer Szene, bis hin zu Kulinarik und Brauchtum ist alles mit dabei. Bier hat sich in den letzten Jahren zu einem der kulinarischen Top-Produkte entwickelt. “Eingeschenkt – Bierkultur in Österreich“ dokumentiert im Wandel der Jahreszeiten sehr eindrucksvoll die Grundzutaten des Bieres, vom Anbau der Braugerste und des Hopfens bis zur Ernte und Verarbeitung dieser Rohstoffe, und gibt Einblick in das Geheimnis der Hefe, die Wahl des richtigen Wassers bis zum Handwerk der Braumeister.

Auftaktfolge: „Eingeschenkt – Bierkultur in Österreich: Malz, der Körper des Bieres“, 29. Dezember, 17.40 Uhr, ORF 2

Bei der Bierherstellung ist Malz neben Wasser eine der wichtigsten Zutaten. Für die Malzherstellung wird eigenes Braugetreide verwendet aus der hauptsächlich die Braugerste. Farbe, Kraft und Geschmack des Bieres hängen vor allem von der Röstung und der Intensität des Malzes ab. Für das spritzige Weißbier wird Brau-Weizen verwendet. Vom Anbau bis zur Ernte, vom Feld bis ins Glas wird das Braugetreide begleitet. Mit der Erfindung einer neuen Kühltechnik revolutionierte Anton Dreher ab 1841 die Bierwelt – untergäriges Wiener Lager Bier konnte dadurch in Österreich und bald auch weltweit erstmalig ganzjährig gebraut werden. Viele heimische Brauereien, aber auch die Craftbeer-Szene, beleben heute diese Art des „Wiener Lager“ mit Ihren Interpretationen neu.

„Eingeschenkt – Bierkultur in Österreich: Hefe, das Geheimnis des Bieres“, 30. Dezember, 17.40 Uhr, ORF 2

Die Hefe ist ein essentieller Bestandteil von Bier. Die verschiedenen Hefe-Stämme prägen die Typizität eines Bierstils – vom hellen Pils bis zum dunklen Stout, von untergärig bis obergärig. Die Hefe gilt bis heute als das „Geheimnis des Braumeisters“, denn beinahe alle Brauereien züchten ihre eigenen Hefestämme. In Salzburg führt die Sendung durch die Braukunst der Stadt, vom Weißbier zum Pils, von Tradition zu Innovation und von Österreichs größtem Biergarten bis zur Bio Craftbier Brauerei. Auch Österreichs Bier-Sommeliers werden in Salzburg im richtigen Umgang und der stilvollen Degustation von heimischen und internationalen Bier Spezialitäten geschult.

„Eingeschenkt – Bierkultur in Österreich: Hopfen, die Seele des Bieres“, 3. Jänner, 17.40 Uhr, ORF 2

Hopfen wird oft als die „Seele“ des Bieres bezeichnet, ist er doch die Geschmack gebende Note im Bier. Er ist verantwortlich für den charakteristischen Bitterton. Ob fruchtig, blumig oder zart bitter – die jeweilige Hopfensorte bestimmt das Aroma im Bier. Der Hopfen braucht viel Pflege - im Jahresverlauf wird sein Weg vom Feld ins Glas begleitet. Oberösterreich ist flächenmäßig das größte Hopfen Anbaugebiet in Österreich, mit einer langen Brautradition, und einer großen Dichte an Brauereien. Oberösterreich hat sogar seine eigenen Bier-Vierteln, und die Stadt Freistadt besitzt eine der ältesten Braucommunen Europas. Aber auch die Frauen sind in Oberösterreich engagierte Bier-Sommeliers und Braumeisterinnen.

„Eingeschenkt – Bierkultur in Österreich: Wasser, der Quell des Bieres“, 4. Jänner, 17.40 Uhr, ORF 2

Wichtig neben der Reinheit des Wassers für die Herstellung von Bier ist auch der Härtegrad des Wassers. Hochwertiges, reines Wasser aus den Alpen und dem Böhmischen Massiv wird in Österreich verwendet. Viele Brauereien verfügen über eigene, heimische Quellen, denn jedes Wasser hat seine individuellen Eigenschaften. Ein Streifzug durch das Wasser - und Seen-Reich der Steiermark und Kärntens mit Schaubrunnen, geheimnisvollen Quellen und gesundem Heilwasser im Bier. In der Südsteiermark, vor allem in dem Gebiet rund um Leutschach, gedeiht neben den Weinreben auch der Hopfen vortrefflich. So ist die Region heute das größte Hopfenanbaugebiet der Steiermark – und das wird entsprechend gefeiert, jedes Jahr im September mit dem „Hopfen und Weinlesefest“.

„Eingeschenkt – Bierkultur in Österreich“ ist eine Koproduktion des ORF mit der Interspot Film, gefördert von Fernsehfonds Austria, Cinestyria, dem Verband der Brauereien Österreich - Bierland Österreich, Oberösterreich Tourismus in Kooperation mit dem Genussland Oberösterreich, Südsteirische Weinstrasse mit Tourismusverband Leutschach. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

