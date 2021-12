Chronologie des Schreckens – Tiere werden immer öfter wie Müll entsorgt

Wien (OTS/RK) - Innerhalb weniger Tage kam es mehrfach zu erschreckenden Entdeckungen – vier Katzen, sechs Meerschweinchen und eine Maus wurden von Unbekannten wie Müll entsorgt!



7. Dezember: Am Dienstag vergangener Woche wurden zwei Meerschweinchen bei Mülltonnen in Wien Meidling gefunden. Die aufmerksame Passantin verständigte die Tierrettung, welche die beiden verschreckten Tiere unverzüglich in das TierQuarTier zur weiteren Pflege brachte.

11. Dezember: Durch furchtbares Geschrei wurde eine Finderin in Wien Währing auf eine Transportbox aufmerksam, die in ihrem Wohnhaus bei den Mistkübeln abgestellt war. Darin fanden sich zwei extrem ängstliche Jungkatzen, die umgehend zur Versorgung ins TierQuarTier gebracht wurden. Die beiden Samtpfoten waren über mehrere Stunden so panisch, dass eine tierärztliche Untersuchung nicht möglich war. Ihr Verhalten lässt darauf schließen, dass sie in ihrem bisherigen Leben leider noch keine positiven Erfahrungen mit Menschen gemacht haben.

Am selben Tag wurde die Tierrettung ein weiteres Mal verständigt, da erneut zwei junge Samtpfoten in einem Karton, neben Mülltonnen abgestellt, entdeckt wurden – diesmal in Simmering. Die gegen 4 Uhr morgens aufgefundenen Tiere wurden bei diesen eisigen Temperaturen nicht nur herzlos ausgesetzt, der erste Gesundheitscheck zeigte außerdem, dass sich die beiden in einem sehr schlechten gesundheitlichen Zustand befanden. Sie wurden umgehend von der Tierrettung in das TierQuarTier gebracht und medizinisch notversorgt.

12. Dezember: Zu einem weiteren erschreckenden Fund kam es vergangenen Sonntag im 12. Wiener Gemeindebezirk. Dort entdeckte die Bewohnerin eines Wohnhauses eine Maus, welche einfach mitsamt Käfig im Restmülleimer entsorgt wurde. Die Finderin und ihr Mann nahmen sich der Maus an und verständigten die Tierrettung.

18. Dezember: Wenige Tage später wurden erneut vier Meerschweinchen in einem Transporter bei Mistkübeln in Wien Floridsdorf gefunden. Die abgemagerten und mit Parasiten befallenen Vierbeiner befinden sich nun in tierärztlicher Behandlung.

Glücklicherweise sind alle Fundtiere nun in liebevoller Pflege im TierQuarTier und können sich von ihrem Schock erholen, bevor sie in ein neues Zuhause vermittelt werden können.

Sie haben etwas gesehen, gehört oder erkennen eines der gefundenen Tiere wieder?

Sachdienliche Hinweise auf den Besitzer bzw. die Besitzerin sind an das Fundservice für Haustiere unter 01/4000 80 60 erbeten.

Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen bis zu € 7.500,-.

Das TierQuarTier Wien – Tierschutz auf modernster Ebene

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

Pressebild in Kürze abrufbar unter www.wien.gv.at/pressebilder.

Rückfragen & Kontakt:

Evelyn Horak

TierQuarTier Wien

Süßenbrunner Straße 101, 1220 Wien

Mobil: +43 660/8049703

E-Mail: e.horak @ tierquartier.at

www.tierquartier.at