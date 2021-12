Schneeräumen kann auch schön sein

Wien (OTS) - Die PIP Facility Services & Commerce GmbH, ein Unternehmen der Paul & Partner Gruppe hat sich für dieses Jahr „smart“ ausgerüstet für den Winterdienst. Nach Versuchen im letzten Winter mit einem ersten Smart konnte Anfang November bereits der zweite Smart für den Winterdienst übernommen werden. „Gebrandet mit Werbung der hauseigenen Maklerfirma sind wir nun für die Immobilien der Gruppe im Einsatz um diese von Schnee und Eis zu reinigen, wie auch an diesen Weihnachtsfeiertagen“ so Geschäftsführer und Eigentümer der Unternehmensgruppe Ing. David PAUL.



Die Paul & Partner Gruppe betreibt unter der Marke „Paul & Partner“ zwei Immobilienbüros, eines im G3 in Gerasdorf und eines in Wien. Seit 2012 sind wir erfolgreich in der Ostregion tätig mit unseren mittlerweile 8 angestellten Immobilienberaterinnen und Immobilienberatern. Die Gruppe ist sehr breit aufgestellt, hält über 200 Wohn- und Gewerbeeinheiten im Bestand sowie entwickelt aktuell gut 100 weitere Wohnungen mit der eigenen Baufirma – der Neusiedler Wohnbau GesmbH. Durch die Krise ist die Gruppe gut gekommen und konnte den Mitarbeiterstand sogar um über 50 % erhöhen. Speziell die Baufirma hat massiv aufgestockt: „Fachpersonal ist schwer zu finden, trotz 4 Tage Woche und mehr als € 2.100 netto“ so Baumeister Ing. Martin Schuller.

Auch für 2022 ist wieder Wachstum geplant: weitere 100 Wohneinheiten sollen in die Projektierung genommen werden und der aktuelle Bestand auf über 300 erhöht werden – so werden wohl auch weitere Schneepflüge benötigt. „Wir sind bereits intensiv auf Grundstückssuche und freuen uns immer über Liegenschaftsangebote, speziell auch im ländlichen Bereich“ so der Leiter der Projektentwicklung Dipl. Betriebswirt Yannik Schmidt-Grimm.

