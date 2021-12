Abnehmen als Neujahrvorsatz: zertifiziertes Adipositas-Zentrum bietet Unterstützung

Wien (OTS) - Das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien in Mariahilf freut sich über die erneute Zertifizierung als Kompetenzzentrum für Adipositas- und metabolische Chirurgie. Als erstes Zentrum außerhalb von Deutschland durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) zertifiziert, wurden auch dieses Mal alle Qualitätskriterien erfüllt. Am 26. Jänner 2022 um 17.00 Uhr lädt das Zentrum zum online Info-Abend, Anmeldung unter adipositas.wien@bhs.at

Wer sein krankhaftes Übergewicht loswerden möchte, dem bietet das Adipositas-Zentrum im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien individuelle Möglichkeiten von der begleiteten Lebensstil-Änderung bis zur Operation. Die erfolgreiche Re-Zertifizierung des Adipositas-Zentrums bestätigt erneut die hohe Spezialisierung der fächerübergreifend eng zusammenarbeitenden Expert*innen im Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien. Im Audit wurden besonders die hohe Behandlungsqualität sowie die sehr gut strukturierte OP-Vorbereitung und –Nachsorge hervorgehoben. „Um schwer adipöse Menschen beim Abnehmen zu unterstützen, arbeitet bei uns ein Behandlungsteam verschiedener Fachrichtungen eng zusammen. Mit der Re-Zertifizierung freuen wir uns, dass diese hoch spezialisierte Zusammenarbeit nun erneut bestätigt wurde“ , freut sich OA Dr. Georg Tentschert, Leiter des Adipositas-Zentrums.

Info-Abend am 26. Jänner 2022 um 17.00 Uhr

Der Jahreswechsel ist der Zeitpunkt im Jahr, wo sich besonders viele Menschen vornehmen mit dem Abnehmen zu starten. „Diese Motivation möchten wir gerne mit einem Info-Abend unseres Zentrums unterstützen. Die Therapieprogramme richten sich an Menschen mit starkem Übergewicht sowie Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes“ , so Tentschert. Am Programm des Online Info Abends stehen Informationen über die verschiedenen Therapieangebote des Zentrums sowie die Möglichkeit an die Expert*innen Fragen zu stellen. Eine Anmeldung unter adipositas.wien@bhs.at ist notwendig, der Teilnahmelink wird zugesandt.

Neu: Begleitetes Einzeltraining vor und nach der OP

Rund um die bariatrische Operation bei Adipositas-Patient*innen hebt sich das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien durch ein ganzheitliches Programm hervor. Neu ist ein Einzeltraining in der Physikalischen Therapie vor, während und nach der Operation. 12 Wochen vor der Operation findet zwei Mal pro Woche eine Trainingstherapie für Patientinnen und Patienten statt. Dieses umfassende Einzeltraining vor einer OP ergänzt das umfassende Therapiekonzept im Adipositas-Zentrum. Das Spital ist vom Patientenhemd bis zum OP Tisch für schwer übergewichtige Menschen ausgestattet.

Fast Track: Am Tag nach der OP nach Hause

Eine rasche Mobilisierung nach einer Adipositas-Operation mittels „Fast-Track-Konzept“ ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. „Fast-Track“ sind Operationen, bei denen die Prozesse des Behandlungsteams rund um die*den Patient*en so gestaltet und diese bereits vor der OP umfassend geschult und vorbereitet werden. So ist ein möglichst kurzer Spitalsaufenthalt möglich. Oftmals können Patientinnen und –Patienten, die schnell nach einer OP mobilisiert werden, das Spital am nächsten Tag (in Begleitung) verlassen. „Der Vorteil besteht für die Patientinnen und Patienten darin, dass sie schneller nach Hause kommen und ihren gewohnten Alltag wieder rascher aufnehmen können“ , so OA Dr. Georg Tentschert, Leiter der Adipositas-Zentrums. Nach der Operation werden die Patient*innen weiterhin über unsere Ambulanz und Online-Ambulanz betreut, ein eigener Nachsorge-Pass des Zentrums wurde dafür entwickelt.

