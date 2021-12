ORF III am Montag: Premiere für Teil zwei „Habsburgs heimliche Herrscherinnen: Mächtige Mütter“

Außerdem: „Der kleine Prinz“ aus dem „Salzburger Marionettentheater“

Wien (OTS) - Am Montag, dem 27. Dezember 2021, setzt ORF III die insgesamt vierteilige neue „Erbe Österreich“-Reihe „Habsburgs heimliche Herrscherinnen“ mit dem zweiten Teil „Mächtige Mütter“ (20.15 Uhr) fort. Etwa mit Sophie Friederike von Bayern, der Mutter der beiden Kaiser Franz Joseph und Maximilian. Ersteren bugsierte sie elegant in jungen Jahren auf den Thron, und niemand kann sich heute vorstellen, welchen Lauf die Geschichte genommen hätte, wenn es anders gekommen wäre. Maria Theresia von Portugal galt nach Elisabeths Tod als offizielle First Lady neben Kaiser Franz Joseph und machte von dieser Position reichlich Gebrauch. Eleonore Magdalene von Pfalz-Neuburg war zweifache Kaiser-Mutter und stellvertretende Regentin für drei Herrscher. Maria Anna von Bayern, ehrgeizige Kaisermutter und Erhalterin der Habsburger-Linie im 16. Jahrhundert, erzog den späteren Kaiser Ferdinand II. ganz im Geist der Gegenreformation und war als religiöse Fanatikerin moralisch mitverantwortlich für den 30-jährigen Krieg. Elisabeth von Görz und Tirol, Habsburgs Urmutter, war eine überaus geschickte Diplomatin in der Stunde null der Dynastie.

Danach stehen die Dokus „Wo die Liebe stärker war – Habsburgs unerwünschte Liaisonen“ (21.05 Uhr), „Habsburg privat – Freizeitvergnügen einer Herrscherfamilie“ (21.55 Uhr) und „Ein Habsburger auf Mallorca – Ludwig Salvator und der Zauber des Meeres“ (22.45 Uhr) auf dem Programm.

Ein weiterer Programmhöhepunkt wartet am Montag, dem 27. Dezember, bereits um 8.35 Uhr: „Erlebnis Bühne matinee“ präsentiert „Aus dem Salzburger Marionettentheater“ Antoine de Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ in einer Inszenierung von Alexandra Liedtke.

