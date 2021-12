Maypharm bringt HAIRNA, ein neues professionelles Set zur Problemlösung bei Haarausfall, auf den Markt

Seoul, Südkorea und New York (ots/PRNewswire) - Maypharm ist bekannt als Hersteller des kürzlich erfolgreich eingeführten Botulinumtoxins Metox mit dem Technologievorsprung der 2. Generation und des PLA-Füllstoffs meNnus für die Kollagenregeneration und konzentriert sich nun auf HAIRNA, ein neues professionelles Set zur Problemlösung bei Haarausfall.

Die neue Haarproduktlinie besteht aus 5 verschiedenen Produkten: HAIRNA EXOSOME AMPOULE (5 ml x 5 Fläschchen) mit Exosomen, die bei der Behandlung von Haarausfall wirksam sind; HAIRNA HAIR FILL (2,5 ml), das zur Vorbeugung und Normalisierung von Haarausfall unerlässlich ist, und ein zusätzliches Trio von unterstützenden HAIRNA-Produkten, nämlich HAIRNA SHAMPOO (300 ml), HAIRNA TREATMENT (200 ml) und HAIRNA TONER (150 ml), die bei der Pflege der Kopfhaut, bei Haarausfall und der Heilung von geschädigtem Haar helfen.

Alle HAIRNA-Produkte wurden der koreanischen Lebensmittel- und Arzneimittel-Überwachungsbehörde (KFDA) gemeldet und für ihre Stabilität ohne Irritationen in allen klinischen Studien anerkannt. Insbesondere wurde HAIRNA EXOSOME BOOSTER AMPULLE zusätzlich getestet, um zu ermitteln, wie es Kopfhaut und Elastizität verbesserte sowie den Haarausfall verringerte. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend.

Es enthält 37.000 ppm Exosom, einen wichtigen Inhaltsstoff zur Linderung von Haarausfall-Symptomen, und ist überraschend wirksam bei der Behandlung von Alopecia areata.

Es handelt sich um ein Produkt, das sowohl Männer als auch Frauen, die unter erblich bedingtem und stressbedingtem Haarausfall leiden, direkt anwenden können, indem sie es mit einer speziell für HAIRNA-Ampullen entwickelten MTS-Nadel in die Kopfhaut eintragen, anstatt es nur äußerlich anzuwenden. Der Exosom-Wirkstoff selbst ist hochwirksam bei Haarausfall, da der Prozess der Absorption direkt in der Kopfhaut beginnt.

HAIRNA HAIR FILL mit Kupfer, Panthenol und Vitamin B-Komplex wirkt als Antioxidans für das Haar durch Normalisierung des Haarwachstumszyklus und beugt Haarausfall vor; beugt oxidativen Schäden an den Haarfollikelzellen durch Unterdrückung freier Radikale vor; spendet Feuchtigkeit für Elastizität und Glanzeffekt.

Der Nutzen von HAIR FILL liegt in der Synergie von Exosomen, Wachstumsfaktoren und Wirkstoffen, die insgesamt die Kopfhautbarriere stärken und Haarausfall verhindern. Nachdem die ungesunde Kopfhaut ausgeglichen wurde, hilft Hair Fill dabei, den Gesamtzustand der Kopfhaut zu verbessern und den Effekt für eine lange Zeit aufrechtzuerhalten

HAIRNA SHAMPOO, TREATMENT und TONER enthalten Hauptinhaltsstoffe, die Haarausfall verhindern, wie L-Menthol, Dexpanthenol und Salicylsäure, die wirksam die Kopfhauthitze kühlen, Talg und abgestorbene Hautzellen entfernen, Feuchtigkeit spenden und die Symptome von Haarausfall lindern.

Maypharm hat HAIRNA auf dem Times Square Spectacular Digital Billboard in New York im Dezember 2021 angekündigt.

Maypharm ist ein weltweit anerkannter Großhändler und Hersteller in Mittelamerika, im Nahen Osten, in den süd- und südostasiatischen Ländern und in Europa, insbesondere in China, Großbritannien, Russland, den USA und dem mexikanischen Markt.

„Während wir als Hersteller von Metox bekannt werden, konzentrieren wir uns jetzt voll und ganz darauf, eine globale Position bei HAIRNA einzunehmen. HAIRNA Full Line ist auf verschiedenen globalen Online-Plattformen erhältlich, darunter Amazon, Shopee, Q10 und Lazada.

