Access Advance begrüßt Microsoft als Lizenzgeber und Lizenznehmer des HEVC Advance Patent Pools

Boston (ots/PRNewswire) - Access Advance, ein unabhängiger Lizenzverwalter, gab heute bekannt, dass Microsoft, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, Lizenzgeber und Lizenznehmer des HEVC Advance Patent Pool geworden ist.

Als Lizenzgeber sind nun alle wesentlichen HEVC/H.265-Patente von Microsoft in der HEVC Advance Patent Pool-Lizenz enthalten. Als Lizenznehmer erhält Microsoft Zugang zu den über 16.500 (und es kommen noch mehr hinzu) weltweiten Patenten, die für die Implementierung des HEVC/H.265 Videocodec-Standards unerlässlich sind und über den HEVC Advance Pool lizenziert werden.

„Wir freuen uns sehr, Microsoft, eines der weltweit anerkanntesten und respektiertesten Unternehmen und ein Vorreiter in Sachen Innovation, in unserem HEVC Advance Programm begrüßen zu dürfen", so Peter Moller, CEO von Access Advance. „Die Tatsache, dass Microsoft Lizenznehmer wird und als Lizenzgeber die wesentlichen H.265/HEVC-Patente des Unternehmens für die Lizenzierung durch den HEVC Advance Patent Pool zur Verfügung stellt, unterstreicht den Wert unserer HEVC Advance Pool-Lizenz."

Informationen zu Access Advance:

Access Advance LLC (ehemals HEVC Advance LLC) ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten standardbasierten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer. Access Advance leitet und verwaltet derzeit den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie wesentlich sind, und den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie wesentlich sind. Weitere Informationen über Access Advance oder den HEVC Advance Patent Pool finden Sie unter www.accessadvance.com.

