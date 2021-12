BMI: Polizei-Spitzensportlerinnen und -sportler am 24. Dezember bei Licht ins Dunkel

Athletinnen und Athleten telefonieren für guten Zweck – Derzeit 74 Polizei-Spitzensportlerinnen und -sportler im Innenressort beschäftigt

Wien (OTS) - Die Polizei-Spitzensportlerinnen und Spitzensportler Elisabeth Aigner (Paralympics Guide), Mirnesa und Mirneta Becirovic (Jiu Jitsu Duo Damen), Karim Mabrouk (Kickboxen) und Christopher Rothbauer (Schwimmen) sind am 24. Dezember 2021 bei der ORF-Sendung „Licht ins Dunkel" zu Gast und helfen, Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

„Besonders zu Weihnachten ist es wichtig, nicht nur an seine engsten Freunde und an die Familie zu denken, sondern auch an jene Menschen, die in eine Notsituation geraten sind. Darum erfüllt es mich mit besonderem Stolz, dass unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler auch am 24. Dezember ihren Teamgeist unter Beweis stellen und die Aktion ‚Licht ins Dunkel‘ so tatkräftig unterstützen,“ betonte Innenminister Gerhard Karner am 24. Dezember 2021.

Zwtl.: Social-Media-Video der Athletinnen und Athleten

Gemeinsam machten die Athletinnen und Athleten in einem Social-Media-Video des Innenministeriums auf die Aktion aufmerksam. „Licht ins Dunkel ist eine Aktion, die Menschen in Not hilft. Auch wir sind im Para-Sport tätig und wurden früher von Licht ins Dunkel unterstützt und wollen natürlich auch einen Teil zurückgeben“, sagt Elisabeth Aigner im Video. Dieses ist auf den Social-Media-Kanälen des Innenministeriums abrufbar.

Elisabeth Aigner und Christopher Rothbauer werden zwischen 12 und 14 Uhr an den Telefonen sitzen, zwischen 16 und 18 Uhr übernehmen Mirnesa und Mirneta Becircovic sowie Karim Mabrouk.

Zwtl.: BMI und Sport

Sport hat im Innenministerium einen besonders hohen Stellenwert; das gilt für den Dienstsport wie für den Leistungs- und Spitzensport. Im Bereich des Spitzensports ist das Innenministerium ein wichtiger Förderer in Österreich. Diese Förderung hat eine lange Tradition und ist als duales System aufgebaut, was bedeutet, dass die sportliche und berufliche Karriere optimal aufeinander abgestimmt werden können. Einerseits bietet das Innenressort den Athletinnen und Athleten eine fundierte Berufsausbildung, andererseits werden Wettkämpfe und Trainings gefördert, damit sie bestmögliche Leistungen erbringen können.

Zwtl.: Werbewert knapp drei Millionen Euro

Derzeit sind 74 Polizei-Spitzensportlerinnen und -sportler im Innenressort beschäftigt. In der Saison 2020/2021 erzielten sie einen Werbewert von 2.945.980 Euro für die Exekutive.

