Vizebürgermeisterin Gaál: „Frauennotruf ist an den Feiertagen rund um die Uhr erreichbar“

Mitarbeiterinnen sind auch zu Weihnachten da – Hilfe bei Gewalt erhalten betroffene Frauen beim 24-Stunden Frauennotruf

Wien (OTS) - Harmonische und besinnliche Weihnachtsfeiertage wünschen sich wohl alle. Oft sieht die Wirklichkeit leider anders aus. Aber was passiert, wenn gerade in der stillsten Zeit des Jahres Streit ausbricht?

Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien hilft rund um die Uhr schnell und unbürokratisch – auch an den Feiertagen.



„Die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs sind auch zu Weihnachten – und an allen Feiertagen – rund um die Uhr für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, da. Es ist wichtig, dass Frauen in einer Notsituation möglichst schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen. Für den großartigen und unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiterinnen möchte ich mich herzlich bedanken“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál beim Besuch des 24-Stunden Frauennotrufs.



„Oft ist Hilfe nur einen Anruf entfernt“: 24-h Frauennotruf ist rund um die Uhr besetzt – Zivilcourage-Installation bis 7.1. auf der MaHü



Mit dem Sujet „Oft ist Hilfe nur einen Anruf entfernt“ auf City Lights macht die Stadt Wien über die Feiertage auf den Frauennotruf unter 01/71719 aufmerksam.

Außerdem steht auf der Mariahilfer Straße auf dem Platz der Menschenrechte vor dem MuseumsQuartier bis 7. Jänner eine große Installation für Zivilcourage.

Wer jetzt bei der Installation auf dem Platz der Menschenrechte vorbeigeht, hört vertonte Erzählungen, „Botschaften“ von Wienerinnen und Wienern, die Szenen von Beleidigungen, Belästigungen oder Gewalt gegen Frauen beobachtet haben – und die hingeschaut und gehandelt haben. An den vier Seiten des Würfels sind die Sujets der Kampagne und die Nummern des 24-Stunden Frauennotrufs (01 71719) und der Polizei (133) angebracht.

Was tue ich, wenn ich so eine Situation beobachte? Unter dem Motto „Halt! Zu mir!“ und „Hinschauen. Handeln. Helfen.“ ruft die Kampagne der Stadt Wien die Wienerinnen und Wiener zu Zivilcourage auf – dazu, hinzuschauen und zu helfen.

„Zivilcourage heißt: In Wien schauen wir alle gemeinsam hin und holen Hilfe, wenn jemand Unterstützung braucht. Damit sich alle Wienerinnen und Wiener in unserer Stadt sicher und wohlfühlen. Gewalt gegen Frauen hat in unserer Stadt keinen Platz“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.



24-Stunden Frauennotruf bietet jeden Tag rund um die Uhr Hilfe



Der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien ist unter 01 71719 rund um die Uhr erreichbar, E-Mail-Beratung gibt es unter frauennotruf @ wien.at. Weitere Informationen unter www.frauennotruf.wien.at.



Der 24-Stunden Frauennotruf ist Anlaufstelle für alle Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die von sexualisierter, körperlicher und/oder psychischer Gewalt betroffen sind oder Gewalt in der Vergangenheit erfahren haben – egal wie lange die Gewalterfahrung zurückliegt. Das Frauennotruf-Team ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar: 01 71719, frauennotruf@wien.at; www.frauennotruf.wien.at

Beratung zum Thema Zivilcourage gibt es unter 01 71719 beim 24-Stunden Frauennotruf. Weitere Informationen und konkrete Tipps zu Zivilcourage gibt es im Folder „Halt! Zu mir“ als Download. Alle Infos: wien.gv.at/gewaltschutz / Schluss

