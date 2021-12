Oö. Volksblatt: "Nahrungsmittel" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 24. Dezember 2021

Linz (OTS) - Weihnachten in Corona-Zeiten — ein Grund zum Feiern? Feste seien ein „wichtiges Nahrungsmittel für die Seele“, sagt Bischof Manfred Scheuer, es sei wichtig, „das Leben zu feiern“. Weihnachten als Lebens-Fest — in Corona-Zeiten ein Widerspruch? Natürlich nicht, werden Christen sagen, denn immerhin feiern wir die Menschwerdung Gottes. Das ist zwar zuallererst eine Glaubenssache, aber die Geburt Christi ist ebenso ein Symbol dafür, worum es im Leben gehen kann — nämlich um das Miteinander, um die Fürsorge für den Nächsten, um das Zurückstellen des persönlichen Vorteils, einfach um ein gutes Leben im besten Sinne des Wortes.

Das kann religiös aufgeladen sein, muss es aber nicht. Wenn LH Thomas Stelzer appelliert, das Verbindende in den Vordergrund zu stellen und man „einander mit Wertschätzung und Respekt“ begegnen möge, weil uns nur der Zusammenhalt durch die Krise bringe, dann ist das eine weltliche Weihnachtsbotschaft auf christlichem Fundament. Corona lässt sich nicht wegdemonstrieren oder wegagitieren, gegen Corona hilft nur die entschlossene Geschlossenheit der ganzen Gesellschaft. Das Weihnachtsfest als Nahrungsmittel für die Seele könnte Tankstelle für jene Kraft sein, die im Kampf gegen das Virus gebraucht wird.

