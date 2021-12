Landjugend NÖ spendet 92.150 Euro für Familien in Not

Nach der Rekordspende im Jahr 2020 haben die Mitglier der Landjugend NÖ Kekse gebacken und damit freiwillige Spenden für das Ö3 Weihnachtswunder gesammelt.

St. Pölten (OTS) - Bereits zum dritten Mal hat die Landesspitze der größten Jugendorganisation im ländlichen Raum ihre Mitglieder und Funktionäre zu einer gemeinsamen Spende an das Ö3 Weihnachtswunder aufgerufen. Sämtliche Einnahmen kommen dabei dem Licht ins Dunkel Soforthilfefonds für Familien in Not in Österreich zugute.

Backen für das Weihnachtswunder

Die Ortsgruppen im ganzen Land waren dazu aufgerufen, unter ihren Mitgliedern und in ihren Gemeinden Spenden zu sammeln. Als Dankeschön für die Spender*innen wurden in allen vier Vierteln Niederösterreichs Kekse gebacken. " Nach der Rekordspende im Vorjahr war für uns klar, dass wir auch heuer wieder unsere Kräfte bündeln und diese großartige Aktion unterstützen werden ", erklärt Landesleiterin Kerstin Lechner. " Wir mussten leider auch heuer wieder auf einige unserer Aktivitäten verzichten, doch manche Familien haben mit viel größeren Problemen zu kämpfen ", ergänzt Landesobmann-Stellvertreter Lorenz Reisinger. Die beiden übergaben die Spende live in der Ö3-Wunschhütte an Gabi Hiller, Andi Knoll und Robert Kratky.

Schon 2018 spendete die Landjugend Niederösterreich 42.350 Euro. 2021 stellte man mit 104.350 Euro den Rekord für die größte Spende in der Geschichte des Ö3 Weihnachtswunders auf. In Summe wurden somit bereits 238.850 Euro für Familien in Not in Österreich gesammelt.

Ö3-Team begeistert

„Tradition schlägt jeden Trend“, sagte Ö3 Moderatorin Gabi Hiller schon im Vorfeld in einer Videobotschaft, die sie auf Social Media an die Landjugendlichen richtete. " Es ist schon Tradition, dass die Landjugend Niederösterreich uns beim Ö3 Weihnachtswunder unterstützt. Ihr gehört quasi schon fix dazu! ", so die gebürtige Waldviertlerin begeistert. Auch ihre Kollegen Knoll und Kratky konnten ihre Begeisterung bei der Übergabe einmal mehr kaum in Worte fassen.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Zeitelberger

0664/6025926311

thomas.zeitelberger @ lk-noe.at