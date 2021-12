Schmuckenschlager und Neumann-Hartberger gratulieren Landjugend NÖ zu Spendenerfolg für das Ö3 Weihnachtswunder

Die Landjugend NÖ konnte dieses Jahr sensationelle 92.150 Euro an Spendengeldern übergeben

St. Pölten (OTS) - „Ein großes Danke an die Landjugend Niederösterreich und an jeden Einzelnen, der gespendet hat“, freut sich Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ über die großartige Summe, die zusammengekommen ist. „Soziales Engagement wird bei der Landjugend Niederösterreich großgeschrieben. Die größte Jugendorganisation im ländlichen Raum versteht sich als aktiver Teil der Gesellschaft und für die Jugendlichen ist es selbstverständlich, anderen zu helfen. Das haben sie schon oft bewiesen. Auf unsere Landjugendlichen ist eben immer Verlass“, betont Schmuckenschlager.

Die Landjugend NÖ hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, Kekse zu Backen und freiwillige Spenden für Familien in Not zu sammeln. So konnte im Familienverband auch schon während des Lockdowns etwas für den guten Zweck getan werden. In allen vier Vierteln Niederösterreichs wurde fleißig gebacken. Die Vereine der Landjugend haben die Spenden zusätzlich mit eigenen Mitteln erhöht. Große Unterstützung kam auch wieder von den Bäuerinnen-Vereinen im ganzen Land, die eng mit der Landjugend verbunden sind. Gemeinsame Aktivitäten, verschiedenste Initiativen, sowie familiäre Verbindungen sind immer wieder anzutreffen. Gerade auch deshalb war es für die Bäuerinnen NÖ selbstverständlich, die Aktion der Landjugend NÖ zu unterstützen. „Wir haben unsere Bäuerinnen-Vereine dazu aufgerufen, die Landjugendgruppen bestmöglich beim Kekse backen und Ausliefern zu unterstützen, eine eigene Aktion umzusetzen oder die Spendenaktion auch einfach nur mit einer Spende zu unterstützen. Herzlichen Glückwunsch an die Landjugend NÖ und die vielen Einzelvereine – ob Landjugend oder Bäuerinnen - die diese Aktion möglich gemacht haben“, so Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger.

Landjugend-Landesleiterin Kerstin Lechner und Landesobmann-Stv. Lorenz Reisinger übergaben schließlich 92.150 Euro an das Moderatorentrio Gabi Hiller, Robert Kratky und Andi Knoll. Es ist bereits die dritte Spende der Landjugend NÖ an das Ö3 Weihnachtswunder. 2018 wurden in St. Pölten 42.350 Euro gespendet und im Vorjahr überreichte man in Wien mit 104.350 Euro die höchste Einzelspende in der Geschichte der Aktion.

Das Ö3 Weihnachtswunder findet dieses Jahr zum achten Mal statt. Mit der Spende an den Licht ins Dunkel Soforthilfefonds werden Familien im eigenen Land unterstützt.

