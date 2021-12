ORF-Campus: Bautechnische Fertigstellung des multimedialen Newrooms, des Ö3- und des Ö1-Gebäudes plangemäß erfolgt

Wrabetz: „Meilenstein in der Entwicklung des ORF zur Public Service Plattform!“

Wien (OTS) - Das ORF-Zentrum entwickelt sich mit der Zusammenfassung der Wiener ORF-Standorte zum multimedialen ORF-Campus weiter. Am 21. Dezember 2021 erfolgte nun die bautechnische Fertigstellung des multimedialen Newsrooms, des Ö3- und des Ö1-Gebäudes. Auch das neue Content Management Center wurde übergeben.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Die Fertigstellung der neuen Gebäude für den multimedialen Newsroom, Ö3 und Ö1 ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des ORF vom klassischen Broadcaster zur Public Service Plattform. Wir schaffen damit die Infrastruktur für die öffentlich-rechtliche Medienproduktion der Zukunft. Ich bin stolz darauf, am Ende dieser Geschäftsführungsperiode, die trotz der coronabedingt schwierigen Rahmenbedingungen plangemäß fertiggestellten Gebäude der neuen Geschäftsführung übergeben zu können!“

Designierter ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Der ORF-Campus nimmt Gestalt an. Ich freue mich darauf, die Kolleginnen und Kollegen von Ö3 und Ö1 im kommenden Jahr hier willkommen zu heißen und gemeinsam unseren neuen multimedialen ORF-Campus am Küniglberg mit Leben erfüllen zu können! Mein Dank gilt Alexander Wrabetz, ohne den dies nicht möglich wäre!“

Auf Basis des Konsolidierungsbeschlusses des ORF-Stiftungsrats (2014) wird das ORF-Zentrum auf dem Wiener Küniglberg zu einem multimedialen ORF-Campus erweitert, in dem alle Wiener ORF-Standorte zusammengeführt werden. Der ORF schafft damit die bestmöglichen technologischen und strukturellen Rahmenbedingungen für die multimediale Produktion seiner Programme für die kommenden Jahrzehnte. Seit der Grundsteinlegung im Februar 2020 sind auf einer Fläche von rund 6.000 Quadratmetern der neue multimediale Newsroom mit einem neuen TV-Studio, sowie das Ö3- und das Ö1-Gebäude samt dazugehöriger neuer Hörfunk-Studios errichtet worden. Trotz der coronabedingt schwierigen Rahmenbedingungen konnten Zeit- und Kostenplan eingehalten werden. Nun erfolgt in einem nächsten Schritt der Einbau der Rundfunktechnik in die Gebäude. Bis Ende 2022 soll die Übersiedelung der Redaktionen in ihre neuen Standorte im ORF-Campus plangemäß abgeschlossen sein.

Übergeben wurde auch das neue Content Management Center im ORF-Campus, in dem die multimediale Abwicklung von Programmen, die Verarbeitung von Audio- und Videofiles und die Distribution via Broadcasting und Internet-Streaming erstmals zusammengeführt werden.

