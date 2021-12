Juraczka ad Parkpickerl: Mangelhaftes System wird auf ganz Wien ausgeweitet

Jubelstürme gänzlich fehl am Platz - Forderung nach einer umfassenden Reform

Wien (OTS) - „Fakt ist, dass mit dem flächendeckenden Parkpickerl ab 1. März 2022 ein mangelhaftes System auf ganz Wien ausgeweitet wird. Derartige Jubelstürme, die heute von Stadträtin Sima per Aussendung vorgetragen wurden, sind daher völlig fehl am Platz“, so Landtagspräsident Manfred Juraczka in einer ersten Reaktion.

Bekanntlich habe auch das Wiener Doppel-Budget für die Jahre 2022 und 2023 die Kritik am System der Wiener Parkraumbewirtschaftung bestätigt. Denn die Ausweitung schlage sich mit einem massiven Einnahmenplus im Budget nieder, zulasten der Wienerinnen und Wiener. „Anstatt die Einnahmen für den Ausbau der Grünen Welle oder für Garagen zu verwenden, werden mit diesen Mitteln die klammen Kassen der Stadt gefüllt“, so Juraczka.

Die von Stadträtin Sima durchgezogene Erweiterung entspreche einer völlig gehemmten Politik, die die Fehler der Vergangenheit prolongiert. „Hier ist ein Neustart mehr als überfällig. Wir brauchen ein Zonenmodell mit dem nötigen Lenkungseffekt, das Erleichterungen enthält, unternehmerische Aktivitäten unterstützt und ein digitales Parkraummanagement beinhaltet. Schön verpackte Jubelmeldungen helfen den leidgeplagten Wienerinnen und Wienern jedenfalls nicht weiter“, so Juraczka abschließend.

