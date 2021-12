Lotto: Ein-Millionen-Sechser in Oberösterreich im letzten Moment

Zwei knackten Joker Dreifachjackpot und gewannen je 430.000 Euro

Wien (OTS) - Unverhofft kommt oft – davon kann wohl jener Oberösterreicher ein Lied singen, der zwei Tage vor Weihnachten buchstäblich in letzter Minute zum Lotto Millionär wurde. Er hatte als einziger die „sechs Richtigen“ vom vergangenen Mittwoch auf seiner Quittung und holte sich mit diesem Solo-Sechser exakt 1 Million Euro. Dabei musste er aber sehr lange, nämlich bis zur letzten Möglichkeit, auf diesen Erfolg warten, denn er spielte seinen mit drei Tipps versehenen Notmalschein schon Ende November und schickte ihn für acht Runden ins Rennen. Am vergangenen Mittwoch befand sich dieser Wettschein in seiner achten und somit letzten Runde.

Vier Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen durften sich am Mittwoch über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Jeweils mehr als 24.000 Euro gehen zweimal nach Niederösterreich sowie je einmal nach Tirol und ins Burgenland.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser aus, wodurch die 65 Gewinner eines Fünfers in den Genuss höherer Gewinne kamen. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und somit erhielt jeder von ihnen mehr als 4.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Zwei Spielteilnehmer nutzten die Gunst der Stunde beim Joker und knackten mit ihrem „Ja zum Joker“ den Dreifachjackpot. Jeweils mehr als 430.000 Euro gingen nach Niederösterreich und nach Salzburg.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Dezember 2021

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 24.250,70 77 Fünfer zu je EUR 1.374,30 229 Vierer+ZZ zu je EUR 138,60 3.867 Vierer zu je EUR 45,60 5.623 Dreier+ZZ zu je EUR 14,10 61.705 Dreier zu je EUR 5,10 189.371 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 10 16 18 25 32 Zusatzzahl 02

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Dezember 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 65 Fünfer zu je EUR 4.436,70 2.579 Vierer zu je EUR 18,90 41.127 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 10 12 25 29 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. Dezember 2021

2 Joker EUR 430.179,20 8 mal EUR 8.800,00 83 mal EUR 880,00 917 mal EUR 88,00 9.837 mal EUR 8,00 95.231 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 9 2 9 2 4

