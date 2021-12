Kärntens WK-Präsident Mandl: Realitätsferne Panikreaktionen statt klarer Corona-Strategie

Gecko-Maßnahmen beschädigen Tourismus und Gastronomie ohne epidemiologische Evidenz, kritisiert Kärntens WK-Präsident.

Klagenfurt (OTS) - Als Schlag ins Gesicht einer ganzen Branche bezeichnete heute Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl die jüngsten Ankündigungen der Gesamtstaatlichen Corona-Krisenkoordination (Gecko). Erst kürzlich habe die Bundesregierung ihre mit den Sozialpartnern abgestimmten Pläne für Weihnachten und Silvester präsentiert, nun werfe Gecko alle Vereinbarungen über den Haufen. „Dieser Krisenstab wird seinem Namen von Anfang an gerecht“, erklärte heute Mandl: „Was gestern verlautbart wurde, ist keine abgestimmte, klare und nachvollziehbare Corona-Strategie, sondern eine realitätsferne Panikreaktion.“

Nur so lasse sich erklären, weshalb man auf die absurde Idee komme, am Silvesterabend eine allgemeine Sperrstunde von 22.00 Uhr zu verordnen. Mandl: „Noch vor wenigen Tagen wurde Silvester sogar für Ungeimpfte freigegeben und die Sperrstunde aufgehoben, plötzlich dürfen nicht einmal mehr dreifach Geimpfte auf das neue Jahr anstoßen? Glauben die Verantwortlichen tatsächlich, mit solchen epidemiologisch höchst fragwürdigen Gängelungsmaßnahmen die ohnehin bereits sehr kritische Bevölkerung für ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Omikron-Variante begeistern zu können?“ Das nunmehr offenbar vollends ausgebrochene Chaos bedrohe die Existenz tausender Betriebe in Österreich und sei nicht mehr hinzunehmen, stellte Mandl klar.

Unter diesen überfallsartig geänderten Bedingungen hätten unzählige Gastronomie- und Hotelleriebetriebe bereits unter einer Stornierungswelle zu leiden, viele würden unter diesen Rahmenbedingungen am 31. Dezember nicht einmal mehr aufsperren. Dazu gehöre auch das unerwartete Auslaufen des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von fünf Prozent, während in vielen Nachbarländern steuervorteile weiterhin gewährt würden. Mandl: „Ich rate den Zuständigen gut, sich an die vereinbarte Vorgangsweise zu halten und den Unmut aller – ob geimpft oder ungeimpft – nicht durch weltfremde behördliche Bevormundungsversuche weiter zu schüren. Wenn dieses geckohafte Herumgezappel die Antwort der Politik der auf die Corona-Schwächen der Vergangenheit sein soll, dann ist dieser Versuch schon im Ansatz gescheitert. Und auch die Disziplin der Wirtschaft hat Grenzen.“

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Kärnten

Öffentlichkeitsarbeit

T 05 90 904 273

E oeffentlichkeitsarbeit @ wkk.or.at