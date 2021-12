BHÖ: Das Weihnachtsspezial der Hofburg Innsbruck mit Kaiser Sisi

Am 24. Dezember bietet die Hofburg Innsbruck ein spezielles Kinderprogramm um die Wartezeit auf das Christkind zu verkürzen

Innsbruck (OTS/BHÖ) - Am 24. Dezember lädt die Burghauptmannschaft Österreich alle Familien zu einem ganz besonderen Programm in die Hofburg Innsbruck ein, um bei einem Kinderquiz im historischen Ambiente die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen.

Am 24. Dezember feiern wir nicht nur Weihnachten und die Geburt des Jesuskindes. An diesem Tag hat auch eine bedeutende Bewohnerin der Hofburg Innsbruck ihren Geburtstag. Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sisi, ist eine der weltweit bekanntesten Persönlichkeiten aus dem Haus Habsburg und prägte die Gestaltung der Räumlichkeiten der Hofburg Innsbruck. Ihr Appartement ist heute noch originalgetreu erhalten und kann neben den barocken Prunkräumen besichtigt werden. Für Kinder und Jugendliche gibt es am 24. Dezember ein besonderes Rahmenprogramm, bei dem die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitsamt ihren Begleitpersonen anhand eines Quizes die Hofburg auf eigene Faust kostenfrei erkunden können. Für jede Menge Rätselspaß ist gesorgt!

Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre haben an diesem Tag mit zwei Beigeleitpersonen freien Eintritt. Auf Grund der derzeitigen COVID-19 Regelungen können jedoch keine Familienführungen angeboten werden. Am 24. Dezember sowie an den Weihnachtsfeiertagen ist die Hofburg Innsbruck in der Zeit von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Nähere Informationen zu den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen entnehmen Sie bitte der Homepage der Hofburg Innsbruck unter www.hofburg-innsbruck.at und beachten Sie die aktuellen COVID-19 Gesundheitsmaßnahmen vor Ort.

Am 26. Dezember ist Familiensonntag. Auch an diesem Tag haben Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren mit zwei Begleitpersonen freien Eintritt. Zusätzlich wird um 14:00 Uhr eine kindergerechte Führung durch die Prunkräumlichkeiten im zweiten Stock geboten. Wer Kaiser Maximilian digital erleben möchte, kann an diesem Tag um 15:30 Uhr an einer kindgerechten Führung durch Dauerausstellung Maximilian1 teilnehmen.

