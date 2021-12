ORF III zu den Weihnachtsfeiertagen: Jonas-Kaufmann-Doppel, Auftakt für Doku-Vierteiler „Habsburgs heimliche Herrscherinnen“

Außerdem: „Mei liabste Weihnachtsweis“, Krippenandacht aus Grazer Schutzengelkirche, „Winterklang Werfenweng“, Roseggers „Waldheimat“

Wien (OTS) - Zu den Weihnachtsfeiertagen, von Freitag, dem 24., bis Sonntag, dem 26. Dezember, bringt ORF III Kultur und Information winterliche Stimmung, festliche Melodien und besinnliche Momente in die Wohnzimmer Österreichs. Den Heiligen Abend und den Christtag zelebriert Startenor Jonas Kaufmann mit dem „Erlebnis Bühne“-Publikum und präsentiert zwei außergewöhnliche Weihnachtskonzerte. Am Stephanitag führt Schauspieler Friedrich von Thun in einem neuen „Erbe Österreich“-Vierteiler in die bewegte Historie von „Habsburgs heimlichen Herrscherinnen“ ein. „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ erklärt an allen drei Tagen die Hintergründe des jeweiligen Festtags.

Heiliger Abend, 24. Dezember

Den Heiligen Abend eröffnet der ORF-„Radio Wien Chor“ gemeinsam mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien: In „Stimmen für Gott und die Welt – Chormusik für LICHT INS DUNKEL“ (9.05 Uhr) präsentiert Dirigent Rainer Keplinger die im Oktober aufgezeichnete Krönungsmesse aus dem Stephansdom mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern, u. a. dargeboten von „Starmania“-Gewinnerin Anna Buchegger. Nach den weihnachtlichen Spielfilmen „Ausgerechnet Weihnachten“ (9.50 Uhr), „Krambambuli“ (11.15 Uhr), „Bergkristall – Verirrt im Schnee“ (12.50 Uhr) und „Das ewige Lied“ (14.20 Uhr) ist Sandra Szabo in „Das ganze Interview“ (16.20 Uhr) im Gespräch mit Dompfarrer Toni Faber. Aus der Schutzengelkirche Graz zeigt ORF III um 17.10 Uhr die „Krippenandacht“. Durch die Feier führen Theologiestudentin Magdalena Hofer und Pfarrer Wolfgang Schwarz. Für noch mehr festliche Stimmung sorgen „Weihnachten mit den Florianer Sängerknaben“ (17.40 Uhr) sowie im Vorabend „Udo Jürgens: Es werde Licht – Meine Winter- und Weihnachtslieder“ (18.25 Uhr) und „Unsere schönsten Weihnachtslieder“ (19.15 Uhr) aus dem Wiener Konzerthaus mit Stars wie Angelika Kirchschlager und Piotr Beczała.

Im Hauptabend präsentiert „Erlebnis Bühne“ aus der Salzburger Stille-Nacht-Kapelle ein 2020 aufgezeichnetes Weihnachtskonzert mit Jonas Kaufmann. In diesem gibt der Startenor neben „Stille Nacht, heilige Nacht“, das am Heiligen Abend 1818 in dieser Kapelle uraufgeführt wurde, auch weitere Weihnachtsklassiker wie „Let It Snow“ und „Leise rieselt der Schnee“ zum Besten. In „Winterklang Werfenweng“ (21.15 Uhr) singt Michael Schade anschließend die wunderbare Musik von Johann Sebastian Bach in der verschneiten Landschaft von Werfenweng. Und um 23.00 Uhr wartet ein Weihnachtsklassiker auf das ORF-III-Publikum: Das Theaterstück „Schöne Bescherung“ mit Michael Niavarani und Andreas Vitásek.

Christtag, 25. Dezember

Am Christtag stehen ab 9.05 Uhr alle 26 Folgen von Peter Roseggers traditionell zu Weihnachten gesendeter Serie „Waldheimat“ auf dem Spielplan, bevor Jonas Kaufmann um 20.15 Uhr sein neues TV-Konzert „Mein Weihnachten“ präsentiert. Aufgezeichnet in München lädt Jonas Kaufmann musikalische Freunde verschiedener Genres zu einem stimmungsvollen Abend. Darunter die Sopranistin Regula Mühlemann und Mezzosopranistin Stefanie Irányi, den US-amerikanischen Jazz-Sänger Gregory Porter und die deutsche Schlagersängerin Vanessa Mai. In winterlicher Atmosphäre erklingen traditionelle und internationale Weihnachtslieder. Kulinarische Schmankerl, zubereitet von Deutschlands jüngster Sterneköchin Maike Menzel, begleiten durch das Musikprogramm, bei dem „Stille Nacht, heilige Nacht“ natürlich nicht fehlen darf. Um 21.20 Uhr folgt Volksmusik vom Feinsten mit Franz Posch und seiner „Liabsten Weihnachtsweis“ aus Tirol 2021.

Stephanitag, 26. Dezember

Einen Bühnenhöhepunkt für Jung und Alt bringt die „Erlebnis Bühne matinee“ am Stephanitag erste Reihe fußfrei nach Hause: Vom „Salzburger Marionettentheater“ zeigt ORF III das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Um 10.00 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ einen evangelischen Gottesdienst mit Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser. Ab 11.00 Uhr stehen zwei herzerwärmende Filme mit Publikumsliebling Otto Schenk auf dem Spielplan: „Ein Herz wird wieder jung“ (11.00 Uhr) und „Ein Schutzengel auf Reisen“ (12.30 Uhr). Im Hauptabend steht die TV-Premiere des ersten Teils des neuen „Erbe Österreich“-Vierteilers „Habsburgs heimliche Herrscherinnen“ mit Präsentator Friedrich von Thun auf dem Programm. Die Geschichte Habsburgs liest sich heute wie eine Geschichte der Männer – aber war dem wirklich so? Die Reihe arbeitet die Bedeutung von Habsburgs Frauen neu auf. Folge eins „Die Strippenzieherinnen“ (20.15 Uhr) widmet sich zunächst Zita von Bourbon-Parma, auf deren Konto nach Überzeugung vieler Historiker/innen nicht nur so manche Einflüsterung, sondern auch die Sixtus-Affäre ging, die Habsburg letztlich unentrinnbar in die Niederlage des Ersten Weltkriegs stürzte. Auch Katharina Schratt zog dank ihrer vielen persönlichen Kontakte zum Kaiser kräftig die Fäden. Maria Theresia von Neapel-Sizilien ritt ihren Gatten Franz I. mit ihrer anti-napoleonischen Agenda in die Kriege gegen Napoleon hinein. Margarita von Spanien, bekannt als entzückendes Mädchen in Velazquez’ berühmten Bildern, motivierte ihren Mann Kaiser Leopold I. zu Judenvertreibungen, weil sie meinte, damit ihre Kinderlosigkeit besiegen zu können. Und Margarete von Österreich hielt sich geschickt als Statthalterin der Niederlande, um ihrem Neffen den Weg zur Herrschaft zu ebnen: dem späteren Kaiser Karl V. Die vierteilige ORF-III-Reihe „Habsburgs Adel“ setzt ab 21.05 Uhr den Abend fort.

