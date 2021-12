SPÖ-Schroll appelliert an Energieversorger: Keine Abschaltungen über die Feiertage!

Regierung muss nachhaltig gegen Kostenexplosion vorgehen – SPÖ fordert Mehrwersteuer-Halbierung auf Energie und 300 Euro Sofortzuschuss

Wien (OTS/SK) - „Obwohl die Energiepreise explodieren, ergreift die Regierung kaum Maßnahmen, um die Teuerung abzufedern. Und hätte die SPÖ nicht auf das Aussetzen der Ökostrompauschale gedrängt, so wäre auch das nicht passiert. Doch das alleine ist nicht genug. Viele Menschen können sich die hohen Energiekosten nicht mehr leisten. Um wenigstens ein bisschen Sicherheit über die Feiertage zu gewährleisten, appelliere ich an die Energiebranche, Haushalten nicht den Strom oder das Gas abzuschalten, auch wenn sie mit der Zahlung in Verzug sind“, so der SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll heute gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Es wäre, so Schroll weiter, ein Akt der Menschlichkeit und ein schönes Zeichen der Energiebranche. Nichtsdestotrotz müssten ÖVP und Grüne endlich nachhaltige Maßnahmen gegen die Kostenexplosion ergreifen. „Die EU-Kommission hat bereits vor Wochen eine Toolbox mit möglichen Gegenmaßnahmen vorgestellt und mehr als die Hälfte der europäischen Länder haben entsprechend reagiert. Nur in Österreich ist die Regierung säumig. Ich fordere deshalb ÖVP und Grüne zum wiederholten Mal auf, die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas sowie einen sofortigen Zuschuss von 300 Euro für Familien und Personen mit niedrigem Haushaltseinkommen umzusetzen. Das wäre eine nachhaltige Lösung im Sinne der Menschen“, so der SPÖ-Energiesprecher abschließend. (Schluss) sr/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at