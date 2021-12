Charity Royale 2021: Gaming Star Veni und willhaben erzielen mehr als 150.000 Euro für Make-A-Wish Österreich®

Österreich (OTS) - Mehr als 30 Herzenswünsche schwerstkranker Kinder gehen in Erfüllung

willhaben-Team und Streamer übertreffen Vorjahres-Rekord deutlich

Besonderes Highlight: „Dhalucard“ sammelte im Rahmen seines Streams mehr als 60.000 Euro

Mit einem legendären 24-Stunden-Streamfinale mit Streamer Veni (aka Rafael Eisler) & Friends ging der diesjährige Gaming-Adventkalender voll Live-Stream Action im Rahmen der willhaben Charity Royale 2021 zu Ende. Das Ergebnis: Ein Spendenerlös von 154.113,78 Euro, der ohne Abzug direkt an die Make-A-Wish Foundation Österreich für die Erfüllung von Herzenswünschen schwerstkranker Kinder fließen wird.

Streamer-Community übertraf Spendenziel spektakulär

Ein Strandurlaub mit der Familie, ein Helikopter-Flug, hinter die Kulissen eines Mode-YouTubers blicken oder Sandburgen in Zypern bauen – das sind Auszüge der Kinderwünsche, die nun dank Charity Royale in Erfüllung gehen werden. 3.681 Spenden von 2.442 Personen trugen dazu bei, dass dieses Jahr eine neue Rekordsumme für Kinderwünsche gesammelt wurde. Ein wahrliches Spenden-Highlight war der Stream von Dhalucard – seine Zuseher spendeten rund 63.000 Euro in nur neun Stunden. Mit dem Gesamterlös können nun mehr als 30 Herzenswünsche erfüllt werden.

Finale mit Veni & Friends im A1eSports Pop Up Hub

Das Finale des Charity Royale fand im Rahmen eines 24-Stunden-Streams – mit einem aufs Minimum reduzierten Team und unter strengster Einhaltung sämtlicher Pandemie-Auflagen - live im A1eSports Pop Up Hub Wien Mitte statt. Das Programm war, wie es sich für Charity Royale gehört, bunt und laut und wurde von Veni & Friends begleitet. Von Just Chatting über Just Dance, einer Quizshow, Challenges sowie einer Charity-Olympiade bis hin zu Retro Games war alles dabei, was das Gamer-Herz höherschlagen lässt. Zum Schluss gab es in guter Streamer-Manier eine Überraschung: Veni ließ sich kurzerhand das Charity Royale Logo tätowieren. Mit so viel Einsatz für den guten Zweck ging dieser einzigartiger Streaming-Advent zu Ende.

Stimmen zur Charity Royale 2021

„Wir sind überwältigt, zu sehen, wie sehr sich junge Menschen für das Wohl und die Freude anderer einsetzen. Gleichzeitig sind wir berührt von dem Engagement so vieler Menschen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die auch heuer wieder einen Beitrag geleistet haben“, so Birgit Fux, Geschäftsführerin der Make-A-Wish Foundation® Österreich.



„Es ist immer noch unfassbar für mich, was aus einem spontanen Event nach wenigen Jahren geworden ist. Nicht nur, dass wir dieses Jahr den Fundraising Award für Innovation für das Projekt gewonnen haben, sondern jetzt auch noch mehr als 150.000 € sammeln konnten - und das in Zeiten wie diesen – zeigt, wie großartig die Streamingwelt und die Gaming Community immer wieder sind. Ich fühle mich mit dem Projekt so angekommen und bin einfach nur glücklich, das jedes Jahr wieder machen zu dürfen“, freut sich Streamer Veni (aka Rafael Eisler), einer der wichtigsten Masterminds vor und hinter den Kulissen der Aktion.

„Wie groß auch heuer wieder der Einsatz von Streamern, Fans und dem Organisationsteam war, ist einfach phänomenal. Die höchste Einzelspende betrug beeindruckende 4.031,12 Euro. Durch die Großzügigkeit der Gamer haben wir unser Ziel von ursprünglich 50.000 Euro um mehr als 300 Prozent überschritten. Das ist für uns alle ein krönender Abschluss der Adventzeit“, fasst Franz Vošicky, Brand & Consumer Marketing Manager und E-Sports-Verantwortlicher bei willhaben, begeistert die Eckdaten der Charity Royale 2021 zusammen.

Über Make-A-Wish Foundation® Österreich

Make-A-Wish Österreich ist ein karitativer Verein, der mit Hilfe ehrenamtlicher WunscherfüllerInnen Herzenswünsche schwer kranker Kinder zwischen 3 und 18 Jahren erfüllt. Der Verein besteht in Österreich bereits seit 1997, international seit 1980. Bisher konnten in Österreich mehr als 1.500 Wünsche erfüllt werden. Make-A-Wish Österreich verfügt über das österreichische Spendengütesiegel, ist rein Spenden finanziert und Spenden können von der Steuer abgesetzt werden.



