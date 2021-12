Rotes Kreuz: Danke an alle, die zu Weihnachten im Einsatz sind!

8.760 größtenteils freiwillige Rotkreuz-Mitarbeiter:innen sind auch an den Feiertagen für Menschen im Einsatz, die Hilfe brauchen.

Wien (OTS) - Während die meisten von uns zu Weihnachten im Kreis der Familie zuhause verbringen, sind auch am Heiligen Abend viele Einsatzkräfte im Dienst. So sind von 24. bis einschließlich 26. Dezember rund 8.760 zum größten Teil freiwillige Rettungsdienst-Mitarbeiter:innen für die Menschen in Österreich im Einsatz. Einer von ihnen ist Lukas Wolfsjäger aus Steyr. Der 21-jährige engagiert sich seit 2018 freiwillig im Rettungsdienst. Es ist bereits sein dritter Weihnachts-Dienst. Ein akuter Notfall in der Nacht oder ein Unfall beim Christbaum-Schmücken am Nachmittag: Freiwillige wie Lukas Wolfsjäger sind zur Stelle, wenn Menschen Hilfe brauchen. „Ich habe noch keine Kinder und kann an diesem Tag gerne unterstützen“, sagt er. „Die Gemeinschaft und die Stimmung an der Dienststelle sind an diesem Tag etwas ganz Besonderes. Die Gefühle der Menschen sind viel stärker als an anderen Tagen“, erzählt er. „Besonders schön finde ich es, Angehörige rechtzeitig vor der Bescherung nach Hause bringen zu dürfen und zu sehen, wie diese von ihren Lieben herzlich begrüßt und in die Arme geschlossen werden.“

Extra-Einsatz: Pandemie

„In den vergangenen Wochen und Monaten haben Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Österreich Großartiges geleistet, ob in den Impf- und Teststraßen, im Pandemiemanagement, aber auch im Rettungsdienst, der Pflege oder im Sozialbereich“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer. „Viele Menschen schreiben und sagen mir, dass sie diesen Einsatz sehr schätzen. Ich weiß aber auch, dass dieser Respekt aktuell nicht überall immer zu spüren ist – Kolleginnen und Kollegen wurden beschimpft, Rettungsausfahrten von Demonstranten blockiert. Aber diese Personen sind in der Minderheit. In Zeiten der Krise steht Österreich zusammen. Danke an die unzähligen Menschen, die jeden Tag unter erschwerten Bedingungen ihr ganzes Tun in den Dienst der Gesellschaft und in die Bekämpfung des Virus stellen. Das verdient unseren größten Respekt, unsere Anerkennung und Unterstützung.“

Einsamkeit rund um die Weihnachtsfeiertage

Nicht zu vergessen ist auch das Engagement der Mitarbeiter:innen der freiwilligen sozialen Dienste, wie zum Beispiel im Besuchsdienst. Sie sind Ansprechpartner für Menschen, die sonst niemanden haben. Infos dazu gibt es an den Dienststellen. Telefonisch zur Seite stehen die Mitarbeiter:innen der Ö3-Kummernummer – eine Kooperation von Rotem Kreuz und Hitradio Ö3 - unter der kostenlosen Rufnummer 116 123. Einsamkeit kann aber auch für junge Menschen zum Problem werden. Die time4friends-Peers vom Jugendrotkreuz sind via WhatsApp-Beratung für sie da. Unter +43 664/10 70 144 begegnen sie Jugendlichen auf Augenhöhe.

