Erfolgreiche Adventaktion: 24 Türchen mit Preisen für gemeinsame Familienzeit

LR Teschl-Hofmeister: Allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern frohe Weihnachten!

St. Pölten (OTS/NLK) - Der virtuelle Adventkalender der NÖ Familienland GmbH ist mittlerweile zu einem Fixpunkt in der Vorweihnachtszeit geworden. Prall gefüllt mit Gutscheinen von Partnerbetrieben des NÖ Familienpasses und Gesellschaftsspielen des Landesgremiums für Papier- und Spielwaren der Wirtschaftskammer Niederösterreich erfreute er sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die Niederösterreichs Familien am Beginn der Adventzeit einlud, jeden Tag ein virtuelles Kästchen zu öffnen, zeigt sich begeistert über die rege Teilnahme: „Adventkalender haben eine lange Tradition, auch in Niederösterreichs Familien. Sie sollen vor allem den Kindern die Wartezeit auf das Weihnachtsfest verkürzen, jedoch öffnen wir alle gerne ein Türchen und sind gespannt, was sich dahinter verbirgt.“ Dass auch die virtuellen Adventkalender-Kästchen der NÖ Familienland GmbH täglich mit großer Freude geöffnet wurden, zeigen die Zugriffszahlen auf die Website. Täglich haben rund 1.000 Nutzerinnen und Nutzer am Adventkalender-Gewinnspiel teilgenommen und seit Anfang Dezember wurden mehr als 50.000 Seitenaufrufe verzeichnet. „Als Familien-Landesrätin freue ich mich besonders, dass wir mit dieser Aktion Groß und Klein eine Freude bereiten konnten und die Adventkalender-Preise zudem auch eine gemeinsame Familienzeit bescheren“, so Teschl-Hofmeister.

Eine gemeinsame Familienzeit der besonderen Art bringt auch der Gewinn am 24. Dezember mit sich. Der „Urlaub am Bauernhof“-Partnerbetrieb „Einkehrhof Poggau“ im Mostviertel – ein langjähriger Partnerbetrieb des NÖ Familienpasses – stellt für den Weihnachtsgewinn einen Kurzurlaub für zwei Erwachsene und zwei Kinder zur Verfügung. „Ich wünsche der Gewinnerfamilie bereits im Vorfeld viel Vergnügen mit ihrem Urlaub am Bauernhof und bedanke mich bei allen, die so eifrig beim virtuellen Adventkalender mitgemacht haben“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister und wünscht abschließend allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern: „Frohe Weihnachten, geruhsame Feiertage und eine besinnliche Zeit im Kreise der Familie.“

