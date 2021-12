SPÖ-Holzleitner: Rasche Hilfe bei Gewalt

Erneuter Fall von schwerer Gewalt gegen Frau

Wien (OTS/SK) - Angesichts der steigenden Anzahl von häuslicher Gewalt zu Weihnachten – heute wurde bekannt, dass ein 55 jähriger Oberösterreicher seine Frau bewusstlos gewürgt hat – appelliert SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner an Betroffene, sich rasch Hilfe zu holen, und an Polizeibeamt*innen, die Hilferufe von Opfern von Gewalt ernst zu nehmen. „Die sogenannte friedliche Zeit ist für viele Frauen und Kinder die gefährlichste Zeit. Betroffene müssen rasch Hilfe bekommen, egal wo sie in Österreich leben. Die Polizeibeamt*innen müssen Hilferufe ernst nehmen“, so Holzleitner. ****

Holzleitner dankt den Mitarbeiter*innen der Opfer- und Gewaltschutzeinrichtungen und erinnert in diesem Zusammenhang an die Notrufnummern in Österreich. „Ich wünsche allen, die in Österreich leben, eine gewaltfreie Zeit. Und in Notfällen sollen Frauen wissen, dass sie nicht allein sind“, so Holzleitner. Wichtige Adressen für ganz Österreich: Frauenhelpline: 0800 222 555, gewaltschutzzentrum.at, helpchat.at (Schluss) rm/ls

