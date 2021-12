WK Wien: Viele Geschäfte am 24. Dezember bis mittags geöffnet

Am 24.12. kann man bis 13 Uhr Weihnachtseinkäufe erledigen /Noch bis 31.12. Rechnung beim Wiener Weihnachtszuckerl einreichen und Gastrogutscheine gewinnen

Wien (OTS) - Der Handel hat am 24.12. bis 13 Uhr geöffnet, der Süßwaren­handel sowie Blumengeschäfte dürfen gar bis 18 Uhr offenhalten. „Auch am 24. Dezember kann das Christkind also noch Geschenke für Heilig Abend einkaufen. Der stationäre Handel in Wien freut sich auf die Spätentschlossenen“, sagt Margarete Gumprecht, Handelsobfrau der Wirtschaftskammer Wien. Am 31. Dezember darf der Handel bis 17 Uhr, der Le­bensmittelhandel bis 18 Uhr offenhalten. Der Süßwarenhan­del, Blumenhandel und der Handel mit Silvesterartikel darf an Silvester bis 20 Uhr geöffnet bleiben.

Rechnung einreichen und Gastro-Gutschein gewinnen

Schon fast 20.000 Rechnungen sind beim Wiener Weihnachtszuckerl eingereicht worden. Bislang entsprechen die eingereichten Rechnungen einem Gegenwert in Gastrogutscheinen in Höhe von über einer Million Euro. Konsumenten können noch bis 31. Dezember ihre Rechnungen vom Einkaufswochenende am 18./19. Dezember bei der Wirtschaftskammer Wien unter www.wienerweihnachtszuckerl.at einreichen. Im Jänner werden dann die Gastrogutscheine im Gesamtwert von vier Millionen Euro verlost.

Eine Berechnung der Wirtschaftskammer Wien zeigt: Der volkswirtschaftliche Impuls durch das Wiener Weihnachtszuckerl auf Gastronomie und Einzelhandel ist groß. So wird durch die investierten vier Mio. Euro eine Bruttowertschöpfung in Höhe von 10,8 Mio. Euro ausgelöst. Das bedeutet einen Beitrag zum Wiener Bruttoregionalprodukt in Höhe von 11,9 Mio. Euro. Die staatlichen Rückflüsse aus Steuern und Abgaben betragen 6,6 Mio. EUR.

