Klimaschutzministerium – Vera Hofbauer übernimmt ab Jänner 2022 die Leitung der Verkehrssektion

Hofbauer folgt auf Judith Engel, die mit Jahreswechsel in die ÖBB-Infrastruktur wechselt – Gewessler: „Freue mich über großartige Expertin für die Verkehrswende“

Wien (OTS) - Vera Hofbauer wird ab 1. Jänner 2022 neue Sektionschefin der Verkehrssektion im Klimaschutzministerium. Hofbauer verfügt über jahrelange Expertise in den Bereichen Strategieentwicklung, Verkehrspolitik und Stakeholdermanagement. Sie wurde durch die Bestellungskommission einstimmig als „in höchstem Ausmaß geeignet“ empfohlen. Die Verkehrssektion ist die größte Sektion im Klimaschutzministerium und verantwortlich für zentrale Bausteine der Verkehrswende. Hofbauer folgt in dieser Funktion auf Judith Engel, die mit Jahreswechsel als Vorständin in die ÖBB-Infrastruktur wechselt.



„Mit Vera Hofbauer übernimmt im Jänner eine ausgewiesene Expertin die Leitung der Verkehrssektion im Klimaschutzministerium. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Wir werden gemeinsam unseren Weg zur Verkehrswende konsequent weitergehen. Und die großen Chancen, die dabei für unser Land entstehen, nutzen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ausdrücklich bei Judith Engel bedanken – für den enormen Einsatz und das große Engagement in ihrer Zeit im Ministerium. Liebe Judith, vielen Dank und alles Gute“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.



Hofbauer ist ausgebildete Raumplanerin und war zuletzt Leiterin des Abteilung Schifffahrt im Klimaschutzministerium. Zuvor war sie bei der viadonau im internationalen Projektmanagement tätig und hat dort auch den Bereich Wissensmanagement verantwortet. Sie hat in ihren Funktionen wichtige Impulse für Modernisierung und Klimaschutz in der Schifffahrt gesetzt, nicht zuletzt auch als Leiterin internationaler Gremien. “Ich freue mich sehr, dass ich in einer so spannenden Zeit eine so verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen darf. Der Verkehr ist einer der zentralen Bereiche, um den Kampf gegen die Klimakrise zu gewinnen. Daran werde ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Zukunft mit all unserer Kraft arbeiten“, so Hofbauer.



