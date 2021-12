Korosec: Fragwürdige Vergabepraktiken im Gesundheitsressort müssen aufgeklärt werden

Stadtrat Hacker muss endlich mit der notwendigen Transparenz vorgehen – Steuerzahler dürfen nicht geschädigt werden

Wien (OTS) - „Die aktuellen Medienberichte hinsichtlich fragwürdiger Vergabepraktiken im Wiener Gesundheitsressort verlangen nach einer umfassenden Aufklärung seitens des zuständigen Stadtrats Peter Hacker“, so Gesundheitssprecherin Gemeinderätin Ingrid Korosec in einer ersten Reaktion angesichts der Berichterstattung auf exxpress.at.



So gab es laut Bericht keine Ausschreibung bei der Beschaffung von Patientenmonitoren in der Klinik Donaustadt, woraufhin ein alternativer Anbieter, der in diesem Zusammenhang nicht zum Zug kam, nun den Wiener Gesundheitsverbund geklagt habe.

Bereits in der Vergangenheit haben sehr ähnlich gelagerte Fälle offenbart, dass das Vergabewesen in Wien als äußerst verbesserungswürdig zu betrachten ist. Auch beim Skandal rund um das Krankenhaus Nord standen unklare und unsaubere Auftragsvergaben an der Tagesordnung.

„Es kann nicht sein, dass in stetigen Abständen derartige Vorwürfe an die Oberfläche treten. Stadtrat Hacker muss hier endlich mit der notwendigen Transparenz vorgehen und für Aufklärung sorgen. Die Steuerzahler dürfen nicht geschädigt werden“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien