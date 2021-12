Andrea Manica, PhD, ist neuer CTO der SAN Group

Andrea Manica (39) zeichnet als Chief Technology Officer ab 1. Jänner verantwortlich für den Bereich Forschung und Entwicklung der SAN Group.

Herzogenburg/NÖ (OTS) - Der ursprünglich aus Italien stammende Andrea Manica übernimmt ab 1. Jänner die Verantwortung für den Bereich Forschung und Entwicklung in der SAN Group. Manica studierte Molekularbiologie und legte seinen Schwerpunkt auf den weltweiten Ausbau bestehender und die Entwicklung neuer Forschungsgebiete. „Wir kennen Andrea und seine Arbeitsweise sehr gut, da wir ihn bereits aus einem vorangegangenen Beschäftigungsverhältnis kennen. Er bringt die ideale Kombination aus fachlicher und persönlicher Qualifikation mit“, freut sich Kai Lie Stacher, Chief Human Resources Manager der SAN Group.

Nach seinem Bachelor in Pflanzentechnologie und einem Master in Lebensmittelbiotechnologie, beide an der Universität Padua, Italien, promovierter er in Molekularer Biotechnologie an der Universität Wien. Nach seinem Studium arbeitete er für Sandoz, Biomin, Boehringer Ingelheim und Kwizda mit den Schwerpunkten Mikrobiologie, Fermentationstechnologie, Probiotika, Bioprozess-Technologie und wissenschaftliches Projektmanagement. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Manica Lehrbeauftragter am Biotechcampus Tulln der Fachhochschule Wiener Neustadt. Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Wien.

Die SAN Group ist ein global agierendes Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Singapur und Beschäftigten auf vier Kontinenten. Über Niederlassungen und die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern ist die SAN Group in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien operativ tätig. Geschäftlicher Fokus liegt auf den Bereichen Tiergesundheit, Pflanzenschutz, Lebensmitteldiagnostik, Immobilienentwicklung und erneuerbare Energien. Die SAN Group befindets sich zu 100% in Privatbesitz.

www.san-group.com

Rückfragen & Kontakt:

SAN Group

Birgit Leitner

Head of Corporate Marketing & Communication

+43278283300161 | +43 664 88427948

communication @ san-group.com

https://www.san-group.com/