100 Jahre Günther Nenning – Auhirsch aus Holz nun Am Himmel

Wien (OTS) - Am 23. Dezember 2021 wäre Günther Nenning 100 Jahre alt geworden.

Aus diesem Anlass hat der Verein Kuratorium Wald für „Günther&Günther“ in 1190 Wien beim Oktogon Am Himmel einen aus Lärchenholz gebauten Auhirsch nun errichtet. Der begehbare Auhirsch Am Himmel ist mit einer Höhe von 7 Meter mit mehr als 4.000 handgehackten Lärchenschindeln umhüllt. Dieses von „Auhirsch“ Günther Nenning geliebte Tier ist mit der Pressekonferenz der Tiere, der danach erfolgreichen Hainburger Aubesetzung 1984 auch das Symbol für die österreichische Umweltbewegung geworden.

Gerade in unserer heutigen Zeit fehlt uns Günther Nenning sehr, er war seiner Zeit voraus - im Denken, im Handeln, im Diskutieren und im Schreiben. Günther Nenning war ein aufrechter Sozialdemokrat, er war ein tief religiöser Mensch, der allen Weltreligionen – insbesondere dem Buddhismus - offen gegenüberstand.

Schönheitsmanifest:

Gemeinsam mit Jörg Mauthe, dem ehemaligen Kulturstadtrat Wiens, hat Günther Nenning im Jahr 1984 ein Schönheitsmanifest verfasst, einem Werk, das heute aktueller denn je ist (Text auf www.himmel.at). Das Schönheitsmanifest ist ein Aufruf unsere Natur- und Kulturlandschaften zu schützen und zu bewahren, das Schöne und die Ästhetik in Kunst, Kultur und Architektur hochzuhalten, einem neuen und zwischenmenschlicheren Umgang zum Durchbruch zu verhelfen.

„Ich habe jahrzehntelang mit Günther Nenning engstens zusammengearbeitet, er war mein väterlicher Freund und ich durfte viel von ihm, dem langjährigen Gewerkschaftschef der Journalistinnen und Journalisten, sehr viel lernen“, so Gerhard Heilingbrunner, Mitorganisator der Hainburger Aubesetzung 1984 und nun ehrenamtlicher Präsident des Kuratorium Wald.

Als Dank und in Erinnerung für das Wirken von Günther Nenning für Österreich und für alle umweltbewussten Menschen, errichtete nun der Verein Kuratorium Wald einen sieben Meter hohen Auhirsch aus Lärchenholz Am Himmel. Da die Kinder in den Auhirschen hineinklettern können, ist der Auhirsch beim Kinderspielplatz Am Himmel platziert.

