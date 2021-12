Hanke: Top-Finanzrating bestätigt hohe Kreditwürdigkeit der Stadt Wien

Aktuelle Bewertung der Kreditwürdigkeit der Stadt Wien: Moodys Rating für Wien bei „Aa1“

Wien (OTS) - Als sehr erfreulich bewertet Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke den aktuellen Ratingbericht der Kredit- und Vertrauenswürdigkeit der Stadt Wien seitens der Agentur Moodys: „Die sehr gute Bewertung mit ‚Aa1‘ zeigt, dass der umsichtige Wiener Pfad der Finanz- und Investitionspolitik richtig ist“, so Hanke. Besonders hervorgehoben werden Wiens anhaltend starke Wirtschaftsleistung (rund 25 % des österreichischen Bruttoinlandsprodukts werden in Wien erwirtschaftet), die gute Steuerbasis sowie ein solides Maß an finanziellen Reserven.

„Moodys unterstreicht, dass das nachhaltige Finanzmanagement der letzten Jahre eine solide Ausgangsbasis für die pandemiebedingt notwendigen Zusatzausgaben etwa im Gesundheits- und Sozialbereich gebildet hat. Das bestätigt den Wiener Weg einer verantwortungsvollen Finanz- und Investitionspolitik im Sinne der Menschen. Finanziell das zu tun, was es braucht, war und ist der richtige Zugang“, so Hanke. Im Vergleich zu anderen Regionen Österreichs wird der Schuldenstand der Bundeshauptstadt als durchwegs moderat ausgewiesen. Die Haushaltspolitik der Stadt wird als transparent und vorhersehbar bezeichnet, weshalb die Ratingagentur auch zukünftig eine nachhaltige Budgetpolitik Wiens erwartet.

Neuerung: Faktoren Umwelt und Soziales stärken Wiener Bewertung

Die internationale Ratingangentur legt den Fokus künftig auch auf die Themen Umwelt, Soziales und Governance (gutes Regieren), was im Falle Wiens einen positiven Einfluss auf die Kreditwürdigkeit der Stadt hat, da Wien auch hier sehr gut bewertet wird. „Hier werden besonders die guten Bildungs- und Gesundheitsleistungen, die hohe städtische Sicherheit sowie der niederschwellige Zugang zu öffentlichen Leistungen hervorgehoben“, erklärt Hanke. Als zukünftige Herausforderung wird unter anderem das Bevölkerungswachstum der Stadt identifiziert, wodurch sich auch der Bedarf an künftigen Infrastrukturinvestitionen erhöht. Insgesamt wird Wien eine hohe Kreditwürdigkeit und ein solider Ausblick für die kommenden Jahre ausgestellt.



