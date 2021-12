Himmlische Weihnachten: LICHT INS DUNKEL am Heiligen Abend im ORF

Der LICHT INS DUNKEL-Weihnachtstag mit prominenten Gästen bittet wieder um Spenden für Menschen mit Behinderung und Familien und Kinder in Not in Österreich

Wien (OTS) - Zum insgesamt 49. Mal ruft der ORF am Heiligen Abend zum Spenden auf – davon zum 44. Mal mit der LICHT INS DUNKEL-Fernsehsendung am 24. Dezember 2021, die viele Menschen in Österreich bereits traditionell durch diesen besonderen Tag begleitet.

Um 9.05 Uhr begrüßen Barbara Stöckl und Peter Resetarits das Publikum, und Norbert Oberhauser und die „ORF Allstars Band“ sorgen live mit den schönsten Weihnachtsliedern für die musikalische Einstimmung aufs Fest. Bis 11.00 Uhr werden neben hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Kirche sowie Repräsentanten der Weltreligionen auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seiner Frau Doris Schmidauer erwartet. Nina Kraft und Andreas Onea sind die Gastgeber im Callcenter im A1-Headquarter, wo prominente Gäste an den Spendentelefonen sitzen.

Von 11.00 bis 12.00 Uhr sorgen Lokalsendungen in den jeweiligen Bundesländern für landestypische Weihnachtsstimmung, bevor in der Mittagssendung (12.00 bis 14.00 Uhr) traditionsgemäß die Spitzen der heimischen Politik sowie LICHT INS DUNKEL-Großspender im Studio Platz nehmen und mit Barbara Stöckl und Peter Resetarits plaudern.

In Lokalausstiegen von 14.00 bis 16.00 Uhr bringen die ORF-Landesstudios Interviews mit prominenten Gästen, Beiträge zu regionalem Brauchtum und viele musikalische Darbietungen. In Wien sind Bürgermeister Michael Ludwig und weitere Landespolitiker als Gäste eingeladen.

Von 16.00 bis 18.00 Uhr wird aus dem Fernsehstudio in Wien noch einmal eine Rundschau durchs ganze Land gemacht, bevor um 18.00 Uhr „Stille Nacht, heilige Nacht“ ertönt und Bundespräsident Alexander Van der Bellen „Frohe Weihnachten“ wünscht. Von 18.00 bis 19.00 Uhr gibt die „ORF Allstars Band“ Weihnachtslieder zum Besten und lädt zu Mitsingen ein. Eva Pölzl führt durch diesen idealen Begleiter für den Heiligen Abend, und Dompfarrer Toni Faber liest eine weihnachtliche Geschichte.

Eine zentrale Rolle spielt auch das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem, das am Heiligen Abend in Bahnhöfen, den ORF-Landesstudios, Jugendrotkreuzstellen sowie vielen Pfarren abzuholen ist und als weithin sichtbares Zeichen des Weihnachtsfriedens in der Welt leuchtet.

Bekanntgabe der Hauptpreise bei der ORF-Impflotterie

Während des gesamten Tages werden die Preisträger/innen der zehn Hauptpreise der ORF-Impflotterie „Wer impft, gewinnt“ bekanntgegeben, bevor knapp vor 18.00 Uhr der Gewinner / die Gewinnerin des Einfamilienhauses verlautbart wird. Der Logistikpartner der ORF-Impflotterie, die Österreichische Post AG, die sämtliche Versand-und Verpackungskosten übernimmt, wird die Preise CO2-neutral zustellen und dafür sorgen, dass der jeweilige Preis am 24. Dezember 2021 bei den Gewinnerinnen und Gewinnern ankommt.

Der Heilige Abend auf den Online-Kanälen des ORF

Das ORF.at-Netzwerk informiert im Rahmen der aktuellen Berichterstattung über LICHT INS DUNKEL. Die Website lichtinsdunkel.ORF.at bietet neben ausführlichen Informationen rund um die Aktion auch ein von A1 bereitgestelltes Spendentool. Die ORF-TVthek widmet der Aktion einen thematischen Schwerpunkt, der ein umfangreiches Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebot einschließlich der großen LICHT INS DUNKEL-Sendung am 24. Dezember beinhaltet. Im ORF TELETEXT sind aktuelle Storys, Programmhinweise (ab Seite 300) sowie alle Infos zu Spendenmöglichkeiten (Seite 680) abrufbar.

Die gesamte LICHT INS DUNKEL-Sendung ist als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Der Heilige Abend für LICHT INS DUNKEL umfassend barrierefrei

Das LICHT INS DUNKEL-Programm am Heiligen Abend wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem werden die Sendungen von 9.05 bis 11.00 Uhr, von 12.00 bis 14.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetscher/innen Barbara Gerstbach und Delil Yilmaz übersetzt (auf ORF 2 Europe, DVB-T 2 SD, auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand). Für das blinde und sehbehinderte Publikum wird das Programm mit akustischer Bildbeschreibung angeboten, die durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal sowie live und zum Nachsehen auf der ORF-TVthek hörbar wird. Audiokommentatoren am 24. Dezember sind Gregor Waltl, Wolfgang Slavik, Bernd Kainz, Sebastian Aster und Johannes Kloiber-Karner.

Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at

Während des ganzen Jahres kann unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 durch Anruf oder SMS gespendet werden sowie online auf lichtinsdunkel.ORF.at oder auf Facebook unter ORFLichtinsDunkel. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.

