Thema Cybersecurity als Chance für Forschung und Innovation in Österreich

Studie zu Fragen der Sicherheit im IKT-Bereich ist auf der Parlamentswebsite verfügbar

Wien (PK) - Cybersicherheit wird aufgrund der Durchdringung aller Lebensbereiche mit Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und der daraus entstehenden Verletzlichkeit stark vernetzter Systeme ein Thema von immer größeren Wichtigkeit. Das österreichische Parlament hat daher das Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und das Austrian Institute of Technology (AIT) mit einer Studie zu Fragen der Cybersecurity beauftragt. Der Endbericht kann nun unter dem Titel "Cybersecurity: Systematisierung, Forschungsstand und Innovationspotenziale" auf der Website des Parlaments abgerufen werden.

Die Studie empfiehlt grundsätzlich, das Bewusstsein über die Wichtigkeit der Cybersecurity in der Gesellschaft zu erhöhen. Zudem sei es wichtig, die Koordination und Kooperation zwischen AkteurInnen und Stakeholdern im Bereich der Cybersecurity zu verstärken. Dazu gehöre auf politischer Ebene auch der Ausbau der Cyberdiplomatie und der internationalen Koordination, wo Österreich bereits gute Ansätze aufweise, halten die AutorInnen fest.

Die Analyse der österreichischen Beteiligung im europäischen Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 zeigt für die ExpertInnen außerdem, dass österreichische Organisationen bereits eine bedeutende Rolle bei Cybersecurity-Projekten spielen. Auf Basis dieser bereits bestehenden guten Positionierung auf europäischer Ebene wird eine weitere Stärkung der österreichischen Cybersecurity-Forschung empfohlen. Aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas sei es allerdings empfehlenswert, den Fokus auf bereits bestehende Stärkefelder sowie auf Nischen mit Zukunftspotenzial zu legen. Als Stärken Österreichs nennt die Studie Bereiche wie Hardwaresicherheit, neue Werkzeuge und Methoden der Cybersecurity, E-Identität und E-Government. Gleichzeitig weist sie aber auch auf die Schwäche in der Cybersecurity-Unternehmenslandschaft in Österreich und einen Mangel an Cybersecurity-ExpertInnen hin. Die ExpertInnen empfehlen, einen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Cybersecurity-Unternehmen zu legen. (Schluss) sox

Hier finden Sie die Studie sowie eine Übersicht der wichtigsten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen:

Cybersecurity: Systematisierung, Forschungsstand und Innovationspotenziale

