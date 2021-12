Wiener Handel spendet für die Schwächsten der Gesellschaft

Wiener Handel übergibt 20.000 Euro an CAPE10 und den Lichtblickhof in Wien/ Hilfe für Kinder, Frauen und Familien in schweren Zeiten

Wien (OTS) - Wien - „Wir alle sind in dieser Zeit sehr gefordert und belastet. Doch gerade zu Weihnachten wollen wir die Schwächsten und Hilfsbedürftigsten in unserer Gesellschaft unterstützen“, sagt Margarete Gumprecht, Handelsobfrau der Wirtschaftskammer Wien und überreicht dem Lichtblickhof und CAPE10 eine Spende in Höhe von je 10.000 Euro.

„Die Spende kommt zum richtigen Zeitpunkt: Am Lichtblickhof wurde gerade das Lichtblickhaus zur Palliativbegleitung gebaut. Das Haus ermöglicht Familien mit schwer erkrankten Kindern einen längeren Aufenthalt. Für die Einrichtung und spezielle Ausstattung der Schlaf- und Kinderzimmer oder Küchen werden noch zahlreiche Dinge benötigt“, sagt Roswitha Zink, Gründerin und Geschäftsführerin vom Lichtblickhof in Wien.

Auch die gemeinnützige CAPE 10 Stiftung freut sich über die Spende der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien. „Wir wollen das Leid von unverschuldet in Not geratenen Menschen lindern, vor allem, wenn sie krankheitsbedingt in Not geraten sind. Kinder sind hiervon besonders betroffen“, erklärt Siegfried Meryn, Vorstandsvorsitzender der Stiftung CAPE 10.

Über den Lichtblickhof

Der Lichtblickhof ist ein Ort für Familien, deren Kind von einer unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankung oder Behinderung betroffen ist. Dem schweren Schicksal zum Trotz gelingt es hier mithilfe speziell ausgebildeter Therapietiere, Momente der Freude zu schaffen, zur Ruhe zu kommen, Lichtblicke zu erleben, Zusammenhalt zu spüren und Kraft für die noch zu bewältigenden Aufgaben zu sammeln.

Über CAPE10

CAPE 10 steht für Chancengleichheit, das Prinzip Hoffnung, für Optimismus durch neues Denken und für eine neue Interpretation sozialer Verantwortung. Ein Ort der Hoffnung, an dem soziale Innovationen und eine solidarische Zukunft real, sichtbar und angreifbar werden.

