Die Schindler Serviceengel sind auch an den Feiertagen im Einsatz

Wenn in Österreich mit dem 24. Dezember die Ruhe einkehrt, sind in allen Bundesländern die Serviceengel von Schindler weiterhin in Einsatzbereitschaft

Wien (OTS) - Wenn in Österreich mit dem 24. Dezember die Ruhe einkehrt, die Feiertage starten und die Zeit mit Familie sowie Freunden verbracht wird, sind in allen Bundesländern die Serviceengel von Schindler weiterhin in Einsatzbereitschaft. Sie sorgen rund um die Feiertage wie auch den Jahreswechsel dafür, dass alles wie immer läuft. Und wenn nun doch einmal eine Störung, Reparatur oder sogar Notbefreiung vorliegt, sind sie innerhalb kurzer Zeit vor Ort – egal ob sich das Gebäude in den verschneiten Bergen oder in einer verkehrsreichen Stadt befindet. Auch das Schindler Service Center am Wienerberg steht rund um die Uhr unter +43(0)5/724463 537 zur Verfügung und nimmt beim Eintreffen eines Notrufs umgehend mit einem der „Engel“ Kontakt auf.

Selbstverständlich hoffen wir, dass es so wenig Einsätze wie möglich geben wird. Sollte es jedoch – unwahrscheinlicher Weise – doch zu einem Ausrücken kommen, ist dank des flächendeckenden Geschäftsstellennetzes immer ein Engel in der Nähe.

Stefan S., Schindler-Routenmonteur aus Tirol: „Wir sind in ganz Österreich unterwegs und auch an den Feiertagen immer einsatzbereit. Bei Schindler tun wir eben alles dafür, dass unsere Kunden, egal an welchem Tag, sicher und verlässlich dort ankommen, wo sie hinwollen. Uns ist kein Berg zu hoch – keine Distanz zu weit, denn wir sind immer da und stets bereit, die extra Meile zu gehen."

Denn am Ende des Tages soll jeder gesund zu seiner Familie nach Hause kommen. In diesem Sinne wünschen die Schindler Engel ganz Österreich: ein frohes Weihnachtsfest und erholsame Feiertage.

Rückfragen & Kontakt:

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH

Mag. Michael Uher

Head of Marketing & PR

+43 (0)5 / 724463 - 3536

michael.uher @ schindler.com

http://www.schindler.at